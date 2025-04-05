Что означает 'зоріти': объяснение благозвучного украинского слова

Украинский язык очаровывает образностью, многозначностью и мелодичностью. Некоторые слова, хотя и нечасто используются в повседневной речи, сохраняют глубину и красоту, свойственную только поэтическому языку.

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Одно из таких – "зоріти". Что же на самом деле означает этот глагол, разбирался OBOZ.UA.

Происхождение и общее значение

"Зоріти" – поэтическое, образное слово, имеющее несколько значений, все они связаны со светом, сиянием, красотой и эмоцией. Лексема чаще встречается в художественном языке.

В простейших случаях "зоріти" означает светиться или сиять, излучая или отражая свет. Но с этим словом связано гораздо больше смыслов и оттенков.

Значение слова "зоріти"

1. Светиться, излучать или отражать свет. Это значение близко к буквальному – звезды, фонари, блеск воды или росы могут "звездить", создавая впечатление сияния.

На синім небі густо зоріли зорі. (М. Коцюбинський)

– Славний [вечір]. Земля і небо куряться, а зорі зоріють. (М. Стельмах)

Минають віки, волею людей змінюється географія степу, іншими люди стають, і вітри, і трави, зостається незмінною тільки оця безмірна широчінь степова та високий Чумацький Шлях, що над нею зоріє. (О. Гончар)

2. Быть покрытым звездами, казаться звездным. Это чисто поэтическое использование, помогающее передать ночную атмосферу, обаяние вечера.

Уже зоріло небо, і Стах вів "Колумб", керуючись зорями та маяком. (М. Трублаїні)

3. Светиться внутренним светом – про глаза, лицо. В переносном смысле "зоріти" касается выражения эмоций: радость, вдохновение, любовь могут "светиться" на лице или во взгляде.

Він так гарно вміє казати, і так у його [нього] зоріють очі, як він каже! (Б. Грінченко)

4. Выражать внутреннее состояние. Это расширение предыдущего значения – когда эмоции выходят наружу не только через глаза, но через осанку, поведение, состояние человека.

Діти любі, чемні діти, Й ви в життю [житті] неначе цвіти, В личку щирість вам зоріє, Око і душа радіє. (Уляна Кравченко)

Вони слухали дідуся, і стомлені очі зоріли надією. (Мирослав Ірчан)

5. Выделяться яркостью, красотой, исключительностью. Этот вариант часто используется в литературе как метафора – о человеке, отличающемся своей личностью, красотой, талантом.

6. Сверкать на свете, сиять (о предмете). Это значение касается физического блеска под действием света – когда предметы блестят, сверкают, создавая эффект "звезды".

Ми вдвох ішли й не говорили, Ти вся засніжена була, Сніжинки грали і зоріли Над смутком тихого чола. (М. Рильський)

7. Наступать, приближаться (о рассвете). В народном языке это значение связано с началом нового дня.

Зоріє світанок, а він лежить, спить солодко. (О. Гончар)

8. В переносном смысле – быть озаренным славой, величием. Слово приобретает торжественный, возвышенный тон – связывается с духовным сиянием, славой, уважением.

Зоріє в білім світі Вічна дума, Вічна слава Кобзаря. (А. Малишко)

Стилистика и употребление

"Зоріти" – это слово, "живущее" в поэзии, художественной прозе, народных песнях и литературе, где важна эмоция, настроение, символика. В современной разговорной речи оно встречается редко, но именно поэтому звучит изысканно, благозвучно и эстетично.

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