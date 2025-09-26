Контрактников в Украине станет больше: Зеленский дал важное поручение во время Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 26 сентября, провел очередную Ставку Верховного Главнокомандующего. По его определению, в целом "сегодня было много военных дел". Среди прочего, был рассмотрен вопрос увеличения контрактников в армии.

Об этом рассказал сам президент во время традиционного обращения к стране. Он также по обычаю поблагодарил защитников страны.

Что сказал президент

"Провел Ставку. В частности, относительно контрактов в нашей армии - я поручил увеличивать контрактную составляющую", – сказал Владимир Зеленский.

Также у Верховного Главнокомандующего были "доклады Службы внешней разведки Украины и ГУР относительно российского производства оружия, их промышленности в целом, топливного комплекса – мы наметили новые задачи".

"Сегодня много военных дел. Был доклад Главкома, также начальника Генштаба, я говорил с министром обороны Украины. Спасибо всем. Спасибо всем нашим воинам, прежде всего в районах Доброполья, Покровска, также Купянска. Очень важно, что вы достигаете результатов и уничтожаете оккупанта. Общие потери россиян только в пределах нашей Добропольской контрнаступательной операции уже более трех тысяч", – отметил украинский лидер.

Что предшествовало

В Украине был расширен экспериментальный проект "Контракт 18-24". Теперь он будет охватывать и штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем.

Кабинет Министров поддержал инициативу Минобороны, которой предусмотрено введение отдельной формы контракта для граждан в возрасте до 25 лет, которые хотят присоединиться к войску по этим направлениям.

Также были внесены изменения, которые увеличивают круг военнослужащих, имеющих право на единовременное денежное пособие в размере 1 миллиона гривен. Выплата будет касаться тех, кто с 24 февраля 2022 года в возрасте до 25 лет вступил в ряды Вооруженных сил и проходил службу на должностях рядового, сержантского или старшинского состава. Обязательным условием является не менее шести месяцев непосредственного участия в боевых действиях по состоянию на 13 февраля 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно впервые контракт "18-24" подписали молодые девушки. Они присоединились к 92-й отдельной штурмовой бригаде на должности операторов беспилотных летательных аппаратов. Девушки и парни приняли присягу на верность украинскому народу во время седьмого набора контрактников.

