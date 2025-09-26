'Путин врет лидерам': Зеленский – об успехах ВСУ, жестких ударах РФ и важном заседании Ставки. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин врет лидерам, которые с ним до сих пор разговаривают, говоря, что оккупационный контингент достигает своих целей, в частности на Добропольском направлении. На самом же деле украинские Силы обороны успешно обезвреживают захватчиков, нанося им большие потери.

Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в пятницу, 26 сентября. Тем временем россияне уже не первый год вынуждены придумывать все новые и новые причины, почему сроки, которые им определили для достижения определенных целей на фронте, постоянно переносятся.

"И это показательно, что несмотря на все, что России говорят в мире, они все равно отвечают только новыми попытками штурмов и новыми ударами по украинским городам, по нашей инфраструктуре. Реально больны войной, и возможно ли их вылечить – это вопрос. Единственное, что может заставить этот российский вирус войны остановиться, – это сила, сильные решения, сильная помощь", – отметил гарант.

Об этом украинская сторона говорила во время встреч в Нью-Йорке со многими близкими партнерами и, в частности, президентом США Дональдом Трампом. Он очень хорошо информирован о ситуации на фронте, о том, что россияне делают и в чем они пытаются всех обмануть, отметил Зеленский.

"Мы говорим с Америкой о конкретных вещах, которые могут остановить эту войну. Рецепты есть. Важно, чтобы было реализовано то, о чем мы договариваемся. На днях россияне продолжили наносить жесткие удары по нашим городам – Чернигов, Харьков, область, по Одесской области, по Днепровской. Постоянные удары по Донецкой области. Херсон – очень жесткие обстрелы из артиллерии и бомбардировки. Россияне должны за все это отвечать. Безусловно", – сказал президент.

Об успехах ВСУ

Зеленский поблагодарил всех наших воинов, прежде всего тех, кто уничтожает врага в районах Доброполья, Покровска и Купянска.

"Очень важно, что вы достигаете результатов и уничтожаете оккупанта. Общие потери россиян только в пределах нашей Добропольской контрнаступательной операции уже более 3 тысяч, и большинство из них это безвозвратные потери", – сообщил он.

О Ставке

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего Зеленский поручил увеличивать контрактную составляющую в нашей армии.

Также были доклады Службы внешней разведки Украины и ГУР по российскому производству оружия, их промышленности в целом, топливному комплексу. Были определены новые задачи.

"Сейчас такое время, что мир видит: Россия перешла в состояние, когда война будет давать все больше проблем самой же российской системе, российской экономике, российскому обществу. Критический вопрос – не снижать давление на Россию за эту войну. Санкции, ограничение торговли с Россией, ограничение схем, которые они используют и на которых зарабатывают, – все это сработает", – сказал глава государства.

Украина ожидает утверждения 19-го пакета санкций Евросоюза и шаги Соединенных Штатов Америки.

"Ценим позицию Президента Трампа в отношении тех в Европе, кто до сих пор покупает российскую нефть и проводит политику зависимости от российских схем. Надеемся, что в Венгрии услышат ключевого союзника в НАТО и будут уважать президента Соединенных Штатов – сейчас никто в Европе не видит от Венгрии такого уважения. Америка готова заполнить рынок Европы энергоресурсами так, чтобы никому не было нужно даже смотреть в сторону России. Ближний Восток готов работать с Европой. Каждая нация в Европе может стать сильнее без России", – заявил Зеленский.

Во время ставки были и доклады по дипстрайкам, которые проводят наши силы. Украина будет увеличивать объемы производства ракет и дронов.

О дронах в Украине и странах Европы

Военные также доложили о венгерских дронов, которые нарушили воздушное пространство Украины. Это были дроны-разведчики – президент поручил провести полную проверку и в следующий раз, если такие дроны еще будут, реагировать соответственно для обороны нашего государства.

"Украинцы сейчас в Европе лучшие в защите от любых дронов. Мы готовы делиться нашим опытом и с другими нациями, которые нуждаются в надежной защите от дроновых угроз", – сказал гарант.

По этому поводу Украина ведет переговоры с десятками стран в Европе, на Ближнем Востоке, также предложила сильное соглашение Соединенным Штатам. Зеленский отметил, что в Дании, Норвегии, государствах Балтии постоянно происходят инциденты с дронами России.

По данным разведки, для запуска этих и подобных дронов Россия может использовать танкеры – как площадки старта и управления дронами. Это непросто предотвратить, но реально, заверил украинский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в пятницу, 26 сентября. Стороны договорились о подготовке к саммиту Европейского политического сообщества, а также обсудили проблему неизвестных дронов, которые несколько раз на этой неделе фиксировали в небе Дании.

