Впервые контракт 18-24 подписали девушки: на какую должность их зачислили. Фото

Впервые контракт "18-24"подписали молодые девушки. Они присоединились к 92-й отдельной штурмовой бригаде на должности операторов беспилотных летательных аппаратов. Девушки и парни сегодня приняли присягу на верность украинскому народу во время седьмого набора контрактников.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ и коммуникационное подразделение бригады. В сообщении отмечается, что именно этот набор стал особенным благодаря участию женщин.

"В нашей бригаде уже седьмой набор контрактников по программе "18-24" принял присягу на верность украинскому народу. Особенность этого набора в том, что впервые контракт "18-24" с бригадой подписали девушки – они идут на должности операторов БпЛА", – говорится в сообщении.

Новые контрактницы будут проходить подготовку в составе бригады и после обучения будут работать с беспилотными системами. Это направление становится все более важным для украинской армии, поскольку именно дроны играют ключевую роль в современных боевых действиях. Для самих девушек это также вызов и возможность доказать, что они способны выполнять боевые задачи наравне с мужчинами.

Что нового в программе

Контракт для граждан в возрасте до 25 лет заключается на 2 года. Его обязательное условие – не менее 12 месяцев участия в боевых действиях. Подготовка для операторов беспилотных систем продлится 4 месяца, что на месяц дольше стандартного курса. Она будет включать базовую военную подготовку, профессиональное обучение и адаптацию в части. Если кандидат уже имеет сертификат специалиста, продолжительность обучения могут сократить.

Кроме того, предусмотрена система мотивационных выплат:

200 тысяч гривен при подписании контракта,

гривен при подписании контракта, 300 тысяч после завершения обучения и начала службы,

после завершения обучения и начала службы, 500 тысяч после окончания контракта, если военнослужащий выполнит его условия.

В случае досрочных изменений или отмены военного положения эта сумма будет выплачиваться пропорционально отслуженному времени.

Подготовка и обеспечение

Срок базовой подготовки для рекрутов определен в 45 дней, дополнительные специализированные курсы будут длиться от 5 до 60 суток. Завершающий этап – двухнедельная адаптация в воинской части. Если итоговый контроль не будет пройден, военнослужащих могут перевести на другие должности в сфере работы с беспилотниками.

Каждый украинец, который заключает контракт по программе "18-24", получает стартовый комплект вещевого имущества. В набор входят головные уборы — фуражка полевая (кепи боевое), кепи (тип К), летняя панама, зимние шапки, шапка-подшлемник.

В обмундировании предусмотрено как летняя, так и утепленная зимняя одежда, а именно:

Костюм летний полевой, костюм-утеплитель, костюм ветровлагозащитный демисезонный или пончо.

Куртка ветровлагозащитная зимняя (куртка утепленная полевая), куртка демисезонная.

Брюки костюма летнего полевого, брюки ветровлагозащитные зимние (брюки утепленные полевые).

Рубашка-поло, рубашка боевая.

Перчатки демисезонные, перчатки зимние.

Шарф-труба летний, шарф-труба зимний.

Также военнослужащий получает полный комплект белья, как для теплого, так и для холодного времени года. Все – от летних носков до трусов, зимних кальсонов и нательного термобелья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине расширен экспериментальный проект "Контракт 18-24". Теперь он будет охватывать и штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем.

