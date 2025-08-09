"Контракт 18-24" для операторов дронов: в Минобороны разъяснили особенности

В Украине расширен экспериментальный проект "Контракт 18-24". Теперь он будет охватывать и штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем.

Видео дня

Кабинет Министров 30 июля поддержал инициативу Министерства обороны Украины, которой предусмотрено введение отдельной формы контракта для граждан в возрасте до 25 лет, которые хотят присоединиться к войску по этим направлениям. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства и разъяснила особенности нового контракта, а также другие детали экспериментального проекта.

Кроме этого, право на единовременную выплату в размере 1 млн грн получат и те молодые военнослужащие, которые вступили в ряды армии до официального старта проекта (февраль 2025 года), но уже во время военного положения.

"Новеллой проекта, которая будет касаться всех категорий контрактников 18-24, также является возможность увеличения размера единовременного денежного пособия после заключения контракта", – говорится в сообщении. Однако такие решения может принимать министр обороны, исходя из имеющегося фонда денежного обеспечения, предусмотренного в смете министерства. В таком случае министр своим решением будет устанавливать конкретный размер помощи и порядок ее выплаты.

Что нового в контракте для граждан до 25 лет

Контракт на должности операторов беспилотных систем будет заключаться на 2 года. Его обязательным условием является непосредственное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев.

Подготовка рекрутов по новому направлению

Учитывая специфику эксплуатации БПС, срок обучения для таких рекрутов увеличен с 3 до 4 месяцев.

Подготовка будет включать, в частности:

базовую общевойсковую подготовку продолжительностью до 45 суток;

профессиональную подготовку – от 5 суток до 60 суток;

курс адаптации в воинской части – 14 суток.

Наличие соответствующего сертификата специалиста по эксплуатации БПС может сократить продолжительность обучения.

Если же итоговый контроль не будет пройден, то по результатам профессиональной подготовки предусмотрена возможность перемещения военнослужащих на другие должности, связанные с эксплуатацией БВС с сохранением условий контракта.

Выплаты для контрактников по новой программе

Механизм выплаты единовременного денежного пособия для добровольцев на должности БПС следующий:

200 000 грн сразу при подписании контракта;

300 000 грн после прохождения подготовки и начала службы;

500 000 грн после окончания двухлетнего контракта при выполнении его условий (в частности, 12 месяцев участия в боевых действиях).

Если же военное положение будет отменено или условия контракта в части сроков обязательного участия в боевых действиях не будут выполнены, то третья часть единовременного денежного пособия будет выплачиваться пропорционально времени прохождения военной службы из расчета – 1/12 от 500000 гривен за каждые 30 дней службы.

Льготы и возможности для участников проекта

Для добровольцев по этому контракту будут действовать такие же льготы, что для других участников экспериментального проекта, а именно:

возможность привлечения ипотеки под 0%;

бесплатное образование в пределах госзаказа;

социальный пакет военнослужащего;

медицинское обеспечение.

Участники проекта после выполнения условий двухлетнего контракта также будут иметь право на отсрочку от призыва на 1 год и право свободного выезда за границу.

Денежное обеспечение во время службы может достигать 120 тыс. грн в месяц.

Как можно присоединиться к проекту

Набор кандидатов будут осуществлять центры рекрутинга и подразделения воинских частей. Служить по этому контракту можно будет в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе на должностях рядового состава. К эксперименту уже привлечены 24 бригады ВСУ, пять подразделений НГУ и четыре подразделения пограничников (больше подробностей – по ссылке).

"Желающие присоединиться к войску граждане этой категории должны подать соответствующее заявление в бумажной или электронной форме в центры рекрутинга или через электронный кабинет в Резерв+", – говорится в сообщении.

Расширение категорий военнослужащих, которые будут иметь право на получение 1 млн грн

В Украине также внесли изменения, которые увеличивают круг военнослужащих, имеющих право на единовременную денежную помощь в размере 1 миллиона гривен. Выплата будет касаться тех, кто с 24 февраля 2022 года в возрасте до 25 лет вступил в ряды Вооруженных сил и проходил службу на должностях рядового, сержантского или старшинского состава. Обязательным условием является не менее шести месяцев непосредственного участия в боевых действиях по состоянию на 13 февраля 2025 года.

Обновленные правила также распространяются на несколько дополнительных категорий. В частности, речь идет о военных срочной службы, которые после начала полномасштабного вторжения заключили контракт, а также о тех, кто получил офицерское звание после прохождения аттестации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине до конца лета действует так называемый упрощенный механизм возвращения на службу военным, которые самовольно оставили воинские части/места прохождения службы или дезертировали. Последний день его действия – 30 августа 2025 года. Министерство обороны напомнило соответствующий алгоритм действий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!