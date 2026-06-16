Кому было отправлено первое SMS в истории и о чём в нём шла речь: об этом факте мало кто знает

Первое SMS-сообщение в истории было отправлено более 30 лет назад в Великобритании. Его текст состоял всего из двух слов, которые стали символическим началом новой эры.

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Первое короткое текстовое сообщение SMS в истории мобильной связи было отправлено 3 декабря 1992 года. OBOZ.UA рассказывает, о чем в нем шла речь.

Первое в истории SMS отправил программист Нил Папворт. Он отправил сообщение с персонального компьютера на мобильный телефон в сети компании Vodafone. Получателем стал директор Vodafone Ричард Джарвис. Текст первого в истории SMS состоял из слов "Merry Christmas" ("С Рождеством").

Технология SMS была создана как сервис для передачи коротких текстовых сообщений через мобильные сети.

Особенностью SMS стала возможность отправлять сообщения даже абонентам, которые временно находятся вне зоны действия сети или у которых телефон выключен. После появления в сети адресат автоматически получает сообщение.

Максимальный размер одного SMS в стандарте GSM составляет 140 байтов. При использовании латинского алфавита можно отправить сообщение длиной до 160 символов. А для кириллицы, из-за особенностей кодировки, только до 70 символов.

Напомним, в 1945 году в Филадельфии, штат Пенсильвания, США, появился ENIAC – первый в мире программируемый компьютер весом почти 30 тонн, размером с половину комнаты. Тогда он мог выполнять всего несколько тысяч операций в секунду, что в то время было настоящим чудом техники.

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