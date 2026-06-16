Как выглядит самая богатая женщина мира и чем она занимается. Фото

76-летняя наследница торговой империи Walmart Элис Уолтон возглавила рейтинг самых богатых женщин мира по версии Forbes в 2026 году. Ее состояние оценивается примерно в 134 миллиарда долларов.

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Помимо бизнес-наследия, Уолтон известна своей страстью к искусству и поддержкой общественно значимых проектов. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Элис Уолтон, дочь основателя Walmart Сэма Уолтона, занимает 14-е место в мировом рейтинге самых богатых людей, при этом уже второй год подряд она удерживает первую позицию среди женщин.

Значительная часть ее состояния связана с семейной долей в компании Walmart, которая является одним из крупнейших ритейлеров в мире.

Элис Уолтон родилась 7 октября 1949 года в семье основателей Walmart – Сэма и Хелен Уолтон. Детство она провела в Арканзасе вместе с тремя братьями.

Образование получила в университете Тринити в Техасе, где получила степень бакалавра в области финансов и экономики. После учебы работала в финансовом секторе, в частности участвовала в управлении инвестиционными проектами банка Arvest.

В 1988 году Уолтон основала собственную инвестиционную компанию "Llama", где занимала руководящие должности. После смерти отца, она оставила банковскую деятельность и переехала в Техас, где поселилась на ранчо Миллсап. Там она начала разводить лошадей.

Увлечения миллиардерши

Помимо любви к животным, Уолтон известна своей страстью к коллекционированию произведений искусства. В 2004 году на аукционе в Нью-Йорке она приобрела художественные работы на сумму около 20 миллионов долларов.

Миллиардерша активно поддерживает художественную среду США и способствует развитию художников и поэтов. Благодаря своему интересу к искусству она стала одной из ключевых фигур "Фонда семьи Уолтон", возглавив его деятельность. Под ее руководством фонд также способствовал развитию Музея американского искусства и его проектов.

Элис Уолтон также участвует в финансировании общественно важных проектов, в частности поддержала строительство аэропорта в Бентонвилле в 1998 году, один из терминалов которого впоследствии был назван в ее честь.

Личная жизнь

Личная жизнь Уолтон была менее стабильной. В 24 года она впервые вышла замуж за банкира из Луизианы, однако брак продлился около двух с половиной лет и закончился разводом.

Позже она во второй раз вышла замуж за рабочего, который занимался строительством бассейна в ее доме, однако и этот союз также распался.

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