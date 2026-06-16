Владелец с российским "хвостом" и схемы с наличными: у украинского онлайн-казино арестовали почти 1 млрд грн

Незаконный игорный бизнес в Украине во многом построен на т.н. "дропах" – украинцах, которые сознательно или по незнанию предоставляют мошенникам доступ к своим банковским счетам или картам и фактически становятся посредниками для отмывания и обналичивания незаконно полученных средств. В частности, по такой схеме работает онлайн-казино Favbet, чей владелец уличен в сотрудничестве с Россией. Использования же этой схемы привело к тому, что почти 1 млрд грн этого казино были заблокированы и арестованы.

Видео дня

Об этом сообщил председатель Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин, передает Telegraf. Он отметил: ныне эти средства переданы в АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами).

"Через тех самых "дропов" работает незаконный игорный бизнес... Например, за незаконную деятельность онлайн-казино Favbet, владелец которого сотрудничал с РФ, заблокировано, арестовано и передано в АРМА 907 млн грн... В целом с августа 2025 года по апрель 2026-го мы зафиксировали операции с дропами на 45 млрд грн", – говорится в сообщении.

В целом же, акцентировал Пронин, крупные компании прибегают к схемам с "дропами" для минимизации налогообложения. По его словам, это распространенное явление в:

торговле;

гостиничном и розничном бизнесе;

производственной сфере;

заведениях общественного питания и т.д.

Более того, отметил глава Госфинмона, через "дропов" осуществляется деятельность и серьезного незаконного бизнеса. Кроме "игорки", по его словам, речь идет также об организации наркотрафика в Украину.

Как создаются сетки "дропов"

В целом же, говорится в материале OBOZ.UA, Предложения сдать в аренду счет "ФОПа" можно увидеть много где: каналы и чаты в Telegram, реклама в Instagram, группы в Facebook. При этом некоторые интернет-дельцы сразу в объявлении сообщают о том, счета в каких финансовых учреждениях их интересуют, сколько денег предлагают и на какой срок берут в аренду.

В частности, отмечается, дроповоды предлагают от 1,5 тыс. грн до 100 долларов (около 4,5 тыс. грн) за доступ к счету "ФОПа". Также отличается длительность аренды: от одной недели до всего времени существования физлица-предпринимателя.

Более того, некоторые дроповоды предлагают зарегистрировать "ФОП" и сразу же его продать. Хотя, признают эксперты, это и не самая распространенная практика.

Бизнес, притворяющийся "патриотическим"

В то же время, несмотря на то, что в самом Favbet отрицают связи с РФ, по данным медиа, основатель этого онлайн-казино Андрей Матюха до конца 2022 года имел действующий российский ИНН. Кроме того, отмечается, он фигурировал в реестрах как гражданин РФ, а "а 2023 году журналисты обнаружили и опубликовали российский паспорт Матюхи".

Кроме того, подчеркивалось, казино не применяет никаких ограничений на обслуживание пользователей из России и Беларуси. Т.е., позволяет регистриваться у себя через российские системы типа Yandex, VK, Одноклассники и Mail.ru, после чего делать ставки и получать выигрыши.

"По сути, получается, что Favbet не блокирует пользователей из РФ, а лишь имитирует ограничения", – отмечали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Госфинмон усилил контроль за операциями с наличными на крупные суммы и проверку документов, подтверждающих доходы граждан. Под особым надзором оказались случаи использования одной и той же справки о доходах для осуществления операций в разных банковских учреждениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!