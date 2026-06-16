Верховный суд отменил приговор за уклонение от мобилизации из-за нарушений ВЛК: что известно о деле

Верховный суд Украины отменил решение о мобилизации мужчины, который был признан военно-врачебной комиссией годным к службе, хотя имеет заболевания и это подтверждается карточками осмотра ВЛК. Суд отметил, что мобилизации подлежат только граждане, которые по состоянию здоровья пригодны к военной службе.

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Суды первой и апелляционной инстанций не дали надлежащей оценки непригодности мужчины к военной службе из-за наличия заболеваний. Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета".

Что известно

Отмечается, что 19 февраля 2024 года ВЛК признала мужчину годным к службе. В тот же день он в присутствии свидетелей отказался от получения повестки. Из-за этого Крюковский районный суд г. Кременчуга признал военнообязанного виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор без изменений, аргументируя это тем, что несогласие с ВЛК не освобождает от обязанности явиться по вызову.

"Обвиняемый в обоснование своих требований об отмене приговора указал, что судами первой и апелляционной инстанций не дана надлежащая оценка его непригодности к военной службе в связи с наличием заболеваний, в частности бронхиальной астмы, артериальной гипертензии, болезни щитовидной железы и патологий позвоночника", – говорится в материале.

В качестве доказательства защита представила суду решение Полтавского окружного административного суда от 22 января 2025 года, которым постановление ВЛК о годности мужчины к службе было отменено из-за нарушения Положения № 402.

Верховный Суд отметил, что отмена заключения ВЛК признает его недействительным с момента издания, и это изменяет статус военнообязанного в момент преступления, которое ему инкриминируют. Поскольку решением административного суда предыдущее заключение военно-врачебной комиссии о годности обвиняемого было отменено, мужчина фактически утратил признаки субъекта преступления.

Поскольку административный суд установил наличие нарушений процедуры проведения медицинского осмотра, это свидетельствует о неправомерности заключений, положенных в основу обвинения.

"Если заключение ВЛК вынесено с нарушениями (неполное обследование, игнорирование диагнозов, отсутствие необходимых специалистов и т. п.), необходимо обжаловать его в окружном административном суде. Это не просто борьба за здоровье, а действенный юридический инструмент, который может снять уголовные риски", – говорится в издании.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что жителя Полтавской области наказали за использование поддельного документа об инвалидности жены для получения отсрочки от мобилизации. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф.

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