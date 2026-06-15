Весил 30 тонн: как выглядел первый в истории компьютер. Фото

В 1945 году в Филадельфии, штат Пенсильвания, появился ENIAC – первый в мире программируемый компьютер весом почти 30 тонн, занимавший площадь размером с половину комнаты. Тогда он мог выполнять лишь несколько тысяч операций в секунду, что в то время было чудом техники.

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Машина была разработана для расчета баллистических таблиц армии, что в то время былоодной из самых сложных и актуальных задач. OBOZ.UA рассказывает, как появилась и на что способна такая машина.

Создание ENIAC

Машина была создана по заказу армии США для расчета баллистических таблиц и официально введена в эксплуатацию 15 февраля 1946 года. Первоначально разработкой ENIAC занимались программистки Мэрилин Мельцер, Кейтлин Макналти, Бетти Дженнингс, Бетти Снайдер, Фрэнсис Билас и Рут Лихтерман.

Хотя сначала их роль в работе над компьютером не получила публичного признания (поскольку на фотографиях с разработчицами ENIAC их иногда подписывали как моделей), они получили его за свою работу в 1997 году, когда их официально включили в Зал славы организации Women in Technology International.

Техническую "начинку" компьютера разработали в 1943 году инженеры Джон Преспер Эккерт, Джон Уильям Мокли и Джон фон Нейман из Пенсильванского университета. В ENIAC в качестве основы компонентной базы конструкторы взяли электровакуумные лампы. В окончательном варианте в компьютере установили 17 468 ламп, 7200 кремниевых диодов, 1500 реле, 70 000 резисторов и 10 000 конденсаторов. Потребляемая мощность ENIAC составила150 кВт, а вычислительная мощность – 300 операций умножения (5000 операций сложения в секунду). Вычисления выполнялись в десятичной системе.

Как использовали машину

Машину использовали для расчетов, связанных с баллистикой, производством ядерного оружия, прогнозами погоды, проектированием аэродинамических труб и исследованиями космического излучения. Иногда с помощью ENIAC изучали и анализировали случайные ошибки округления.

До 1948 года для перепрограммирования ENIAC требовалось, фактически, перекоммутировать его заново. Машина проработала до 2 октября 1955 года, когда еёвыключили навсегда, компьютер разобрали, а отдельные его панели до сих порхранятся в музеях США и Великобритании, в частности во всемирно известном Смитсоновском институте, а также в его не менее известном музее авиации и космонавтики.

Суд

В то же время в 1964 году американская корпорация Sperry Rand получила патент на архитектуру ENIAC и стала требовать роялти от других участников рынка технологий. Однако компания Honeywell отказалась платить и подала встречный судебный иск, обвинив оппонентов в монополии и мошенничестве.

В октябре 1973 года федеральный судья Эрл Ларсон постановил, что изобретатели ENIAC фактически заимствовали концепцию у компьютера Атанасова-Берри (ABC), который был создан Джоном Атанасовым еще в 1939 году.

Суд официально признал Атанасова истинным изобретателем первого электронного цифрового компьютера, отменил патент Sperry Rand и освободил всю компьютерную отрасль от патентных ограничений, признав ее общественным достоянием.

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