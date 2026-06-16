"Украина готова к окончанию войны": Зеленский заявил о полной поддержке Киева всеми странами G7. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к завершению войны и прекращению огня. Наша страна продемонстрировала своё лидерство, активность на поле боя, развитие военных технологий, и это видят партнёры.

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Об этом президент заявил 16 июня в кулуарах саммита стран G7 во Франции. Все страны G7 на сегодняшний день единодушно поддерживают Украину.

Что известно

"Прежде всего, саммит важен. Все партнеры считают, что Украина продемонстрировала в последние месяцы несколько вещей, в которых проявила своё лидерство, продемонстрировала готовность к встрече, к прекращению огня, продемонстрировала активность на поле боя и соответствующие сильные позиции в отношении Mid Strike и Long Range Strike, что говорит о том, что милтек в Украине развивается", – отметил глава государства.

По его словам, в политическом плане Украина готова к окончанию войны и прекращению огня, однако Россия не демонстрирует готовности в этом направлении. Со стороны России это игра.

Зеленский добавил, что важно, что на встрече стран G7 все это признают, что является важными изменениями.

Президент подчеркнул, что все представители G7 сегодня единодушно поддерживают Украину.

Что известно о саммите во Франции 16 июня

16 июня во французском городе Эвиан проходит саммит G7 с участием Украины.

В Эвиане, где проходят все мероприятия саммита, Зеленского встретил президент Франции Эммануэль Макрон. Также глава государства встретился с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем США Марко Рубио.

В беседе с президентом США Дональдом Трампом Зеленский поднял вопрос о получении лицензии на производство тяжелых систем Patriot. По его словам, Киев и Вашингтон будут работать над этим вопросом.

Приоритеты Украины, по словам украинского президента, заключались в следующем:

увеличение боекомплекта для зенитно-ракетных комплексов;

предоставление лицензий на их производство;

пакет мер поддержки на зиму;

усиление давления на Россию.

Зеленский также добавил, что важно, что США готовы обеспечить backstop по этим направлениям работы. Ключевой вопрос, по его мнению, чтобы все обсужденное было реализовано.

Также на саммите все страны-союзники осудили удар по Киево-Печерской лавре, выразив поддержку Украине.

По словам президента, все участники саммита G7 будут заставлять российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

"Все считают, что войну нужно в любом случае закончить, кроме России, но нужно заставить Путина прекратить войну. Прежде всего с помощью санкций", – сказал он.

Что предшествовало

Накануне визита во Францию Зеленский сделал ряд заявлений по дипломатическим вопросам, касающимся прекращения войны и европейской интеграции Украины. Глава государства заявил, что Киев предлагал российскому диктатору Владимиру Путину провести встречу в любом месте, где можно было бы принять реальные решения для прекращения войны, однако Кремль отказался от таких встреч.

Зеленский сообщил, что с США и Францией обсуждали возможность встречи с Россией в рамках саммита G7 с участием всех демократических государств.

Также Зеленский обратился к участникам Межправительственной конференции Европейского Союза по случаю открытия первого раунда переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Глава государства подчеркнул, что это решение является важным сигналом для всей Европы. По его словам, открытие первого кластера стало результатом длительной работы Украины и Молдовы на пути к членству в ЕС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что недавно президент Украины обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором призвал его прекратить войну и начать прямые переговоры о её завершении.Зеленский отметил, что Россия не смогла достичь своих целей в Украине, а дальнейшее продолжение боевых действий лишь усугубляет потери и истощает ресурсы Кремля.

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