'Одежда для бедняков': как выглядели первые в истории джинсы

История джинсов насчитывает более полутора веков и является примером того, как практичная рабочая одежда превратилась в культовую вещь мировой моды. От шахтерских городков Америки до подиумов ведущих брендов – деним неоднократно менял свой статус, оставаясь отражением общественных и культурных тенденций.

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Об истории джинсов и их трансформации от рабочей одежды до модного символа рассказало издание ADME. Материал основан на исторических фактах о развитии денима.

Первые джинсы существенно отличались от современных моделей. Они были коричневого цвета и предназначались прежде всего для тяжелого физического труда. Одежду шили из прочной парусины, которая стала доступной из-за спада спроса на материалы для парусного флота.

Со временем производители начали использовать дешевый краситель индиго, который придал ткани характерный синий цвет. Особенность технологии заключалась в том, что красили только нити основы, поэтому снаружи ткань была синей, а изнутри – светлой.

В первой половине ХХ века джинсы постепенно перестали быть исключительно мужской одеждой. Женщины оценили их практичность для работы на фермах и в садах, а компания Levi's выпустила первую модель, созданную с учетом особенностей женской фигуры.

Популярности денима способствовал и Голливуд. На экранах джинсы носили актеры вестернов, в том числе Джон Уэйн, а со временем их начали ассоциировать с образом независимого и современного человека. В 1950-х годах джинсы стали неотъемлемой частью молодежной культуры, а появление молнии сделало их еще более удобными в повседневной жизни.

Настоящим символом бунтарства деним стал благодаря кинозвездам. Джеймс Дин закрепил за джинсами репутацию одежды для независимой молодежи, а Мэрилин Монро доказала, что они могут подчеркивать женственность не хуже платьев. По легенде, актриса даже намачивала новые джинсы и ждала, пока они высохнут на теле, чтобы добиться идеальной посадки.

В 1970-х годах джинсы окончательно вошли в массовую моду. Появились дизайнерские модели, популярными стали "варенки", а представители движения хиппи начали тренд на джинсовые юбки, перешивая старые брюки.

Следующее десятилетие ознаменовалось появлением премиального денима.

Бренды Calvin Klein, Armani и Diesel превратили джинсы в предмет статуса, а рекламные кампании с участием супермоделей сделали их желанными для миллионов людей по всему миру.

В 1990-х годах популярность обрели мешковатые модели, комбинезоны и рваные джинсы, которые и сегодня остаются актуальными. В начале 2000-х тренды сменились в пользу ультраобтягивающих фасонов с низкой посадкой.

В 2025 году мода на низкую посадку снова вернулась, хотя уже в более сдержанном виде. Несмотря на многочисленные изменения фасонов и тенденций, джинсы остаются одним из немногих предметов одежды, который одинаково органично сочетает практичность, комфорт и статусность.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что джинсы давно перестали быть просто базовой вещью и превратились в один из главных инструментов стиля. В моду возвращается декоративность, объем и более продуманный крой. После лет увлечения скинни и минимализмом фокус смещается на акценты.

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