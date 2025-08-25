Кого не могут мобилизовать в сентябре: названы все категории
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая продлена еще на 90 дней, до 5 ноября 2025 года. В связи с этим призыву подлежат военнообязанные граждане, которые способны выполнять свой воинский долг.
Однако для некоторых лиц предусмотрены исключения. OBOZ.UA рассказывает, кто не подлежит мобилизации в сентябре и какие основания дают право на отсрочку или полное освобождение от службы.
Кто не подлежит мобилизации в Украине в сентябре 2025 года
Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (статья 23) определяет перечень лиц, имеющих право на отсрочку или полное освобождение от службы по мобилизации. В сентябре 2025 года этот список остается неизменным: отсрочка или освобождение действует для тех граждан, у которых не изменились соответствующие обстоятельства.
К категориям, которые не подлежат призыву, относятся:
– граждане, признанные непригодными к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии в соответствии с приказом МОУ №402;
– лица с инвалидностью любой группы;
– родители трех и более несовершеннолетних детей;
– опекуны или попечители детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;
– те, у кого родители или жена имеют инвалидность І или ІІ группы;
– лица, у которых есть ребенок с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетний ребенок с I или II группой инвалидности;
– граждане, осуществляющие постоянный уход за родственниками, которые не могут самостоятельно себя обеспечивать;
– родственники погибших военнослужащих;
– работники критически важных отраслей экономики, которые имеют бронирование;
– студенты дневной или дуальной формы обучения в вузах (при условии получения уровня образования выше уже полученного);
– призывники в возрасте 18–25 лет, которые не относятся к военнообязанным;
– бывшие пленные;
– другие категории, предусмотренные действующим законодательством.
Полное освобождение от мобилизации получают прежде всего лица с инвалидностью и те, кто имеет тяжелые болезни, подтвержденные Центральной военно-врачебной комиссией. Именно этот орган устанавливает статус "непригодный".
