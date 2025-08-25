Кого не могут мобилизовать в сентябре: названы все категории

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая продлена еще на 90 дней, до 5 ноября 2025 года. В связи с этим призыву подлежат военнообязанные граждане, которые способны выполнять свой воинский долг.

Видео дня

Однако для некоторых лиц предусмотрены исключения. OBOZ.UA рассказывает, кто не подлежит мобилизации в сентябре и какие основания дают право на отсрочку или полное освобождение от службы.

Кто не подлежит мобилизации в Украине в сентябре 2025 года

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (статья 23) определяет перечень лиц, имеющих право на отсрочку или полное освобождение от службы по мобилизации. В сентябре 2025 года этот список остается неизменным: отсрочка или освобождение действует для тех граждан, у которых не изменились соответствующие обстоятельства.

К категориям, которые не подлежат призыву, относятся:

– граждане, признанные непригодными к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии в соответствии с приказом МОУ №402;

– лица с инвалидностью любой группы;

– родители трех и более несовершеннолетних детей;

– опекуны или попечители детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

– те, у кого родители или жена имеют инвалидность І или ІІ группы;

– лица, у которых есть ребенок с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетний ребенок с I или II группой инвалидности;

– граждане, осуществляющие постоянный уход за родственниками, которые не могут самостоятельно себя обеспечивать;

– родственники погибших военнослужащих;

– работники критически важных отраслей экономики, которые имеют бронирование;

– студенты дневной или дуальной формы обучения в вузах (при условии получения уровня образования выше уже полученного);

– призывники в возрасте 18–25 лет, которые не относятся к военнообязанным;

– бывшие пленные;

– другие категории, предусмотренные действующим законодательством.

Полное освобождение от мобилизации получают прежде всего лица с инвалидностью и те, кто имеет тяжелые болезни, подтвержденные Центральной военно-врачебной комиссией. Именно этот орган устанавливает статус "непригодный".

Напомним, с 1 сентября 2025 года все работники ТЦК и СП в Украине обязаны носить бодикамеры. С помощью таких приборов они должны осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток гражданам.

Ранее OBOZ.UA объяснял, в каких местах граждане могут получить повестки в сентябре и кого могут забрать в ТЦК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!