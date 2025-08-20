Где будут вручать повестки в сентябре и кого могут забрать в ТЦК: детальное объяснение

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, которые продлены до 5 ноября 2025 года. Представители ТЦК и СП оповещают военнообязанных граждан о необходимости прибыть на ВВК или, чтобы уточнить данные посредством вручения повесток.

Соответствующий документ лицо может получить в любое время суток. OBOZ.UA объясняет, кого могут забрать в ТЦК и где будут вручать повестки в сентябре.

Перечень лиц, подлежащих мобилизации, определен в постановлении Кабинета Министров Украины №560 "О порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период". Требования законодательства предусматривают, что мобилизации подлежат граждане Украины, которые пригодны к службе по состоянию здоровья, не имеют отсрочки от призыва или сознательно не воспользовались ею.

Мобилизация в сентябре – кто может быть призван

На военную службу во время мобилизации, в период особого положения, призывают:

военнообязанных годных по состоянию здоровья, без права на отсрочку или те, кто отказался от нее, в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

резервистов годных к службе, без права на отсрочку или те, кто не воспользовался этим правом;

лиц, уволенных с военной службы из-за люстрационных ограничений (части 3 и 4 статьи 1 Закона "Об очищении власти"). Они могут быть назначены только на должности, не подпадающие под люстрационные меры;

лиц с судимостью за уголовный проступок, нетяжкое или тяжкое преступление (кроме преступлений против основ нацбезопасности Украины), в том числе те, которые были освобождены от отбывания наказания;

лиц, осужденных за особо тяжкие преступления (кроме преступлений против нацбезопасности), но с определенными исключениями, перечисленными в Постановлении КМУ №560;

осужденных с испытанием (кроме лиц, совершивших умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, особо тяжкие коррупционные преступления или преступления против нацбезопасности);

подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей во время следствия или суда (за исключением подозреваемых в преступлениях против нацбезопасности и в отдельных тяжких преступлениях, определенных УКУ). Если мера пресечения в виде содержания под стражей отменена, они обязаны явиться в ТЦК по месту жительства в течение 48 часов с момента постановления суда.

Где могут вручать повестки

Повестки резервистам и военнообязанным в Украине могут вручать круглосуточно по следующим адресам или местам:

место жительства или задекларированный/зарегистрированный адрес;

место работы;

место учебы;

в общественных местах, зданиях и сооружениях, а также в местах массового скопления людей;

в территориальных центрах комплектования (ТЦК);

на блокпостах и пунктах пропуска через государственную границу.

Вручение повесток "Укрпочтой"

Повестки, сформированные через реестр "Обериг", подписываются цифровой подписью и отправляются заказным письмом. Она считается врученной даже в случае отказа от получения или неприбытия по уведомлению: если в течение 48 часов "Укрпочта" вернула письмо обратно.

До августа такие повестки в основном касались уточнения данных и прохождения ВВК. Начиная с августа, это могут быть и повестки на призыв. Они направляются на основании результатов медицинского осмотра и профессионально-психологического отбора (при необходимости) для резервистов и военнообязанных, подлежащих мобилизации в особый период.

Если повестка, отправленная по почте, была обозначена как не полученная или адресат отказался ее принять, такое лицо может быть объявлено в розыск по статье 336 Уголовного кодекса Украины.

Как писал OBOZ.UA, Верховная Рада продлила военное положение еще на 90 дней, до 5 ноября 2025 года. Это уже 16-й раз, когда на территории нашей страны продлевают военное положение и мобилизацию после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

