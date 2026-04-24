Кого могут мобилизовать уже в мае 2026 года: категории и объяснения

Если военное положение в Украине продлят, правила мобилизации останутся неизменными. Как и раньше, ключевыми факторами остаются возраст, военный статус и наличие оснований для отсрочки.

Призывной возраст формально охватывает мужчин от 18 до 60 лет, однако определяющим является статус военнообязанного. OBOZ.UA рассказывает, кого могут мобилизовать в мае.

Обязательной мобилизации не подлежат мужчины до 25 лет, которые не служили и не находятся в запасе. Такие граждане могут присоединиться к армии только добровольно по контракту. Однако мужчины моложе 25 лет могут быть призваны в армию, если уже проходили службу или имеют военную подготовку.

Предельный возраст для мобилизации составляет 60 лет, однако для высшего офицерского состава он может составлять 65 лет. Кроме того, граждане, старше 60 лет, могут по собственному желанию служить по контракту.

К основным категориям, которые подлежат мобилизации, относятся мужчины в возрасте от 25 до 60 лет без военного опыта, если они пригодны к службе и не имеют отсрочки или бронирования. Также при условии опыта службы или статуса военнообязанного мобилизовать могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Также мобилизации подлежат граждане, которых ранее исключили из учета по состоянию здоровья, но повторно признали годными. Кроме того, лица, которые ранее имели статус "ограниченно годный", теперь также могут быть призваны после медицинской комиссии.

Напомним, ранее глава ОП Кирилл Буданов заявил, что в Украине мобилизация требует изменений не в самой системе, а в том, как она реализуется на практике. В частности, речь идет о случаях грубого или бесчеловечного обращения во время принудительного привода.

