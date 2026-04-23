'У нас миллионы людей – уклонистов': Буданов сказал, какой аспект мобилизации в Украине нужно изменить

В Украине мобилизация требует изменений не в самой системе, а в том, как она реализуется на практике. В частности, речь идет о случаях грубого или бесчеловечного обращения во время принудительного привода.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов во время Киевского форума по безопасности. Он также озвучил "другую страшную правду".

Что именно нужно изменить

По словам Буданова, главная проблема – это не сама мобилизация, а случаи бесчеловечного отношения к военнообязанным во время ее проведения.

"Единственное, что можно попробовать на самом деле реформировать это такие проявления бесчеловечного отношения к людям во время принудительного привода, а не сам факт привода", – отметил он.

В то же время он обратил внимание на другую проблему – в Украине, по его словам, есть миллионы людей, которые избегают мобилизации, но об этом нечасто говорят публично.

"Есть же другая страшная правда: у нас миллионы людей – уклонисты. Почему-то никто же об этом не хочет говорить", – подчеркнул Буданов.

Без мобилизации рухнет фронт

Буданов подчеркнул, что мобилизация является необходимым условием для поддержания боеспособности армии. По его словам, в Украине, которая длительное время находится в войне, большинство добровольцев уже сделали свой выбор.

"Если не будет людей, упадет фронт, не будет Украины", – подчеркнул он.

Глава ОП также отметил, что трудности с мобилизацией – это типичный вызов для любого государства, которое находится в войне.

"Вопрос мобилизации – не вопрос, который появился неожиданно из-за какого-то там стечения обстоятельств. Это стандартная проблема для любой страны, которая бы применяла механизм мобилизации. Посмотрите на лучшие мировые примеры. Например, США, они во время Вьетнамской войны до этого механизма доходили... Посмотрите на Первую мировую войну, на Вторую, на цивилизованные страны. Не говорю на наши там, на цивилизованные посмотрите, было то же самое", – добавил глава ОПУ.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинец, в течение 2025 года Офис омбудсмена получил 6127 обращений о нарушениях прав граждан при проведении мобилизационных мероприятий. Это почти вдвое больше, чем в предыдущем, 2024 году. А с начала большой войны количество жалоб на ТЦК и СП выросло в 333 раза.

