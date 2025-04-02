Можно подать за несколько минут: в Армия+ появились шесть новых рапортов

В приложении Армия+ появились шесть новых рапортов по увольнению с военной службы по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья. Подать их можно за считанные минуты.

Видео дня

Новые рапорты уже доступны в новой версии, которую можно загрузить из App Store или Play Market. Подробности сообщили в Министерстве обороны Украины.

"В приложении Армия+ появились шесть новых рапортов, касающихся увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья. Они доступны в новой версии, которую можно загрузить из App Store или Play Market", – говорится в сообщении.

В частности, в приложении появились рапорта о:

увольнении из-за содержания троих детей до 18 лет;

увольнении из-за гибели или исчезновения близкого родственника при защите Родины;

увольнении по уходу за женой или мужем с инвалидностью;

увольнении по уходу и содержанию ребенка с инвалидностью;

увольнении из-за ухода за родственником или родственницей с инвалидностью;

увольнении по состоянию здоровья.

В Минобороны добавили, что рапорт можно подать за считанные минуты. Они содержат подробные инфосправки с лаконичными и понятными советами и пояснениями относительно того, какие документы могут потребоваться для подачи рапорта. Сами рапорта созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг содержит подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок.

"Продолжаем выстраивать экосистему для военных, где они могут быстро и удобно реализовать свои права. Например, рапорт на увольнение по состоянию здоровья – один из самых популярных в армии. В бумажном варианте, чтобы его подать, нужно потратить время: написать рапорт от руки, собрать все документы, сделать копии. Мы же цифровизировали этот процесс и сделали его линейным и максимально понятным для пользователя", – подчеркнула заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

В Минобороны также напомнили, что рапорты в Армия+ были запущены в августе 2024 года. Вместе с последними обновлениями в приложении доступны уже 26 рапортов разных типов.

По данным оборонного ведомства, с момента запуска полностью проработано 330 000 рапортов. Самые популярные – оздоровительные (32%), на изменение места службы (22%) и годовой отпуск (21%).

Напомним, ранее стало известно, что в мобильном приложении для военных Сил обороны Армия+ появился новый опрос об отношении бойцов к военной службе. Так в Украине хотят выяснить приоритетные от украинских военных вопросы, требующие решения. Анонимный опрос стартовал с 21 марта и продлится три недели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!