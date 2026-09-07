Когда и как правильно срезать лилии: не допускайте этой ошибки осенью

Лилии нуждаются в надлежащем уходе даже после того, как отцветут. Сентябрь — отличное время для ухода за растениями и обеспечения их прекрасного цветения в следующем сезоне.

Видео дня

В зависимости от конкретного сорта лилии могут закончить цветение в середине июля или только в конце августа. Затем лепестки опадают, оставляя на клумбе только зеленые побеги и листья. После цветения их нужно правильно и своевременно обрезать. В противном случае они могут принести больше вреда, чем пользы, пишет OBOZ.UA.

Самое главное – не обрезать растения слишком рано. После опадения цветов зеленые части лилии восстанавливают луковицу путем фотосинтеза. Поэтому стебли и листья должны оставаться на клумбе, пока они сами не отмрут. Слишком раннее удаление только ослабит растение и может привести к отсутствию цветов в следующем сезоне.

После цветения удалите только увядший цветок или, возможно, фрагмент стебля. Чтобы обеспечить правильный фотосинтез лилий, они должны сохранить как можно больше листьев. Это способствует более быстрой регенерации растения.

Более сильную обрезку лилии следует проводить тогда, когда стебель и листья заметно пожелтели и увяли. Только тогда луковицу можно считать восстановленной, а стебель можно срезать на несколько сантиметров над землей.

OBOZ.UA писал, почему огородники не рекомендуют высаживать лилии возле дома.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.