Почему возле дома не стоит сажать туи и лилии: вы могли этого не знать

По народным приметам, некоторые растения возле дома могут влиять не только на вид двора, но и на атмосферу в доме, самочувствие и эмоциональное состояние жителей. Именно к таким растениям часто относят туи, лилии, плющ, папоротник.

Хотя такие верования не всегда имеют научное объяснение, многие из них возникли из долгих наблюдений и бытового опыта. OBOZ.UA рассказывает о садовых народных приметах.

Какие растения по приметам не советуют сажать возле дома

Издавна люди придавали большое значение тому, что именно растет возле дома. Одни растения считались добрым знаком и своеобразной защитой, а другие, наоборот, связывали с тревогой, усталостью, конфликтами или одиночеством. Такие представления передавались из поколения в поколение и частично сохранились по сей день.

Среди растений, которые в народных верованиях имеют не слишком хорошую славу, часто вспоминают папоротник. Его связывали с таинственностью и тяжелой энергией. Считалось, что он может как бы "забирать силы", особенно если растет у самых окон, из-за чего в доме чаще ощущаются усталость и вялость.

Плющ и другие вьющиеся растения тоже имеют противоречивую репутацию. По приметам, они могут способствовать напряжению в семье или даже "выгонять" мужскую энергию из дома. Особенно настороженно относились к тем растениям, которые плотно оплетали стены дома.

Отдельное место в таких верованиях занимают лилии. Несмотря на изящную красоту, их нередко связывали с печалью, трауром или тяжелыми событиями. Именно поэтому считалось, что для постоянного выращивания возле дома это не лучший выбор.

Еще одно растение, которое часто вызывает споры, – туя. В некоторых верованиях ее называли "деревом одиночества", особенно если она растет прямо перед входом в дом. Именно поэтому часть людей и сегодня относится к туям возле дома с определенной настороженностью.

Откуда взялись такие приметы

Часть растений имеет сильный аромат, который у некоторых людей может провоцировать головную боль или дискомфорт. Другие, особенно густые или вьющиеся, создают чрезмерное затенение, накапливают влагу и могут давать ощущение сырости.

Кроме того, некоторые растения со временем начали ассоциироваться с определенными обрядами, событиями или эмоциями. Именно так и формировались приметы: не только из мистических представлений, но и из обычных наблюдений за тем, как растение влияет на пространство, свет, запахи и общее ощущение возле дома.

Народные приметы не всегда следует воспринимать буквально, но и совсем отмахиваться от них многие не спешат.

Поэтому, выбирая растения для двора, стоит учитывать не только красоту, но и собственное ощущение пространства, аромат, освещение и то, насколько комфортно вам будет рядом с ними. Иногда именно это и является лучшим ответом на вопрос, что стоит сажать возле дома, а от чего лучше отказаться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о правилах выращивания лаванды.

