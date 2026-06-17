Какой праздник отмечается 17 июня: все об этом дне

17 июня в Украине совпадают церковные праздники, международные экологические и культурные даты, а также важные исторические события. По церковному календарю в этот день поминают мучеников Мануила, Савела и Исмаила, а также преподобного Ипатия, игумена Руфенианского.

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В мире 17 июня отмечают Всемирный день мозаики, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой и Всемирный день крокодилов. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 17 июня

Церковный праздник

17 июня в церковном календаре почитают мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Они были братьями и жили во времена, когда христиане подвергались преследованиям. Мануил, Савел и Исмаил остались верны своей вере, несмотря на угрозу наказания, и поэтому вошли в церковную память как мученики.

Их пример в христианской традиции связывают с твердостью духа, верностью убеждениям и готовностью не отречься от веры даже перед лицом опасности. В этот день верующие могут вспомнить о силе внутренней стойкости, честности перед собой и ответственности за собственный духовный выбор.

Также 17 июня почитают преподобного Ипатия, игумена Руфенианского. Он известен как монах и духовный наставник, посвятивший жизнь молитве, служению и монашеской дисциплине. Его образ в церковной традиции связан со смирением, выдержкой и последовательным духовным подвигом.

Преподобный Ипатий считается примером человека, избравшего путь служения Богу, отказа от тщеславия и заботы о духовной жизни общины. В этот день можно молиться об укреплении веры, терпении, мудрости и способности не терять внутреннего покоя в сложных обстоятельствах.

Всемирный день мозаики

17 июня отмечается Всемирный день мозаики. Этот праздник посвящен одному из древнейших видов декоративного искусства, сочетающему в себе ремесло, архитектуру, живопись и символику.

Мозаика известна еще с античных времен. Ею украшали храмы, дворцы, общественные здания, полы, стены и купола. Из маленьких кусочков камня, стекла, керамики или смальты мастера создавали сложные орнаменты, портреты, религиозные сцены и целые визуальные истории.

Этот день напоминает, что мозаика – это не только украшение, но и часть культурной памяти. Через такие произведения можно увидеть эстетику разных эпох, верования, представления о красоте и мастерство людей прошлого.

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

Также 17 июня отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Эта дата призвана привлечь внимание к деградации земель, нехватке воды, истощению почв и последствиям изменения климата.

Опустынивание – это не только проблема пустынных регионов. Оно может затрагивать территории, где из-за неправильного землепользования, вырубки лесов, чрезмерного выпаса скота, загрязнения или длительных засух земля постепенно теряет плодородие.

Засуха также имеет серьезные последствия для людей и природы. Она влияет на урожаи, доступ к питьевой воде, продовольственную безопасность, состояние рек, озер и экосистем. Для аграрных стран эта проблема особенно важна, ведь качество почв и наличие воды напрямую влияют на жизнь сообществ.

Всемирный день крокодилов

17 июня также отмечается Всемирный день крокодилов. Его цель – напомнить о важности сохранения этих древних рептилий и их естественных сред обитания.

Всемирный день крокодилов призывает относиться к этим животным не только как к опасным хищникам, но и как к важному элементу природы. Их сохранение помогает поддерживать разнообразие жизни на планете.

Исторические события 17 июня

1885 г. – в нью-йоркскую гавань прибыла Статуя Свободы – подарок французского народа Соединенным Штатам Америки.

1940 г. – СССР оккупировал Латвию и Эстонию.

1950 – Чикагский врач Ричард Лоулер за 45 минут совершил первую операцию по пересадке почки человеку.

1993 г. – Украина и Российская Федерация разделили Черноморский флот.

2022 г. – Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

2025 – ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины ракетами и беспилотниками, в результате которого погибло 30 человек и по меньшей мере 160 были ранены.

OBOZ.UA предлагает узнать, когда в Украине будут отмечать День отца.

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