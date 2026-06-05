Когда День отца в Украине: дата в 2026 году

Как бы ни менялись время, семья все равно остается базовой ценностью для большинства людей, поэтому в разных странах существует немало праздников, посвященных семейным ролям. И в июне многие страны мира, а среди них и Украина отмечают День отца.

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Об этом празднике знают не все, ведь статуса официального он не имеет. Поэтому OBOZ.UA рассказывает, когда украинцы чествуют вклад мужчин в воспитание нового поколения.

Когда празднуют День отца в Украине

Официально этот праздник появился в Украине относительно недавно – в 2019 году, когда соответствующее решение приняло правительство. С тех пор День отца ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. В 2026 году эта дата приходится на 21 июня.

В то же время в Украине существует еще одна подобная дата – так называемый Всенародный День отца, который отмечают в третье воскресенье сентября. В 2026 году это 20 сентября. Однако в отличие от июньского праздника, эта дата не имеет официального статуса.

В чем смысл праздника

Введение Дня отца на государственном уровне имело конкретную цель – подчеркнуть важность роли отца в воспитании детей и укреплении института семьи. Речь идет не только о формальном статусе, а о реальном участии мужчины в жизни ребенка.

Инициаторы появления праздника отмечали: ответственное отцовство предусматривает несколько ключевых вещей. Это забота о ребенке с момента его появления на свет, активное участие в воспитании вместе с матерью, способность обеспечить семью и вместе с тем строить здоровые отношения в ней. Не менее важным является личный пример – именно через него ребенок усваивает базовые ценности и модели поведения.

Как отмечают День отца

Поскольку праздник еще не имеет длительной традиции в Украине, устоявшихся форматов празднования фактически не существует. Чаще всего все сводится к простым, но искренним жестам: поздравлению, звонку или встрече с отцом.

В мире День отца обычно не ассоциируется с дорогими подарками. Зато акцент делают на эмоциональной составляющей – символических сувенирах, открытках, сделанных собственноручно, или совместном проведении времени. Это могут быть семейные ужины, поездки или небольшие домашние празднования.

Важно, что в этот день поздравляют не только биологических родителей. Благодарность выражают всем мужчинам, которые принимали участие в воспитании ребенка, став для них родительской фигурой – отчимам, дедушкам, старшим братьям или другим близким. Главное – почтить вклад человека, который поддерживал, помогал расти и формировал личность.

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