Какое масло самое опасное для жарки, но все его используют: ответ эксперта

Растительное масло добавляют практически в каждое блюдо, особенно при выпечки, приготовлении блинов, дерунов, салатов, котлет. Но, нужно знать, что не все масла подходят для жарки.

Видео дня

Доктор-гастроэнтеролог Олег Швец рассказал в Facebook, на каких маслах можно жарить, а какорые категорически не подходит для этого.

На каком масле категорически нельзя жарить

"Это растительные масла с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, такие как: соевое, кукурузное, рапсовое, хлопковое, сафлоровое, подсолнечное, кунжутное, а также рисовых отрубей и виноградных косточек", – объяснил специалист.

Использование этих масел для жарки приводит к образованию большого количества окисленных жирных кислот и потенциально вредных соединений.

Жарка добавляет калорий

"Даже если использовать "здоровое" масло, жарка добавляет блюдам много калорий, поэтому лучше не есть их слишком часто. Дополнительные калории, как правило, поступают от других ингредиентов, в частности кляра и муки, а также от самого масла. А чрезмерное потребление жареной пищи связано с увеличением веса, особенно у людей с семейной историей ожирения. Чтобы свести к минимуму лишние калории, обязательно готовьте пищу при правильной температуре и не дольше, чем необходимо", – рассказал эксперт.

Жареные блюда не стоит регулярно включать в ваше меню

"Если вы все же планируете что-то поджарить, то лучше использовать для этой цели сало, топленое сливочное масло, кокосовый жир или оливковое масло", – посоветовал доктор.

Какое масло самое безопасное для жарки

Оливковое масло

"Оливковое масло – одно из самых полезных. Устойчиво к нагреванию, поскольку, как и животные жиры, содержит много мононенасыщенных жирных кислот. Эти жирные кислоты имеют только одну двойную связь, что делает их относительно стабильными. В одном исследовании оливковое масло использовалось во фритюрнице в течение более 24 часов, прежде чем оно чрезмерно окислилось. Теоретически это делает его хорошим выбором для жарки. Однако вкус и аромат оливкового масла могут ухудшиться при длительном нагревании", – рассказал эксперт.

Масло авокадо

Масло авокадо имеет схожий состав с оливковым. Это преимущественно мононенасыщенные жиры с насыщенными и полиненасыщенными жирами. Рафинированное масло авокадо имеет высокую точку дымления (270°C) и слегка ореховый привкус.

Также на OBOZ.UA сообщалось, почему обязательно нужно есть субродукты и какие именно самые полезные.