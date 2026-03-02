Почему обязательно нужно есть субродукты и какие именно самые полезные: ответ специалиста

Субпродукты – очень недооцененные и полезные продукты, чего стоит только говяжья и куриная печень. Стоит отметить, что именно говяжья печень является богатейшим источником железа, витаминов А и В12, критически важных для кроветворения, иммунитета и нервной системы. Всего 100 г покрывают дневную норму большинства нутриентов, помогая бороться с анемией, улучшать зрение и состояние кожи.

Нутрициолог рассказала в Instagram, чем полезны субпродукты и, какие из них нужно обязательно добавить с свой рацион.

Чем полезны субпродукты

"Из всех источников белковых продуктов – самые насыщенные по контенту, много полезных веществ. В дикой природе так устроено, сначала хищник (и мы раньше) ест наполнение желудка/органы, потом основное мясо. Это называется экстремально высокая нутритивная плотность!" – рассказала специалист.

Польза печени

"Ну кто там ретинол на лицо мажет – в той же печени 100-300% дневной нормы. B12 органический – до 3000%. Гемовое железо. Кстати, коэнзим Q10 в субпродуктах тоже есть. Парадокс, даже чистая карнивор-диета (временная!!) очень снижает маркеры воспаления, особенно в ЖКТ (но должна быть осторожна по сосудистым рискам)", – объяснила нутрициолог.

Польза сердца, печени, языка, желудков

"Это ваша энергия, нервная поддержка. Суперкачественный белок и не только в сердце, печень, язык, желудки", – подытожила специалист.

