Почему обязательно нужно есть субродукты и какие именно самые полезные: ответ специалиста
Субпродукты – очень недооцененные и полезные продукты, чего стоит только говяжья и куриная печень. Стоит отметить, что именно говяжья печень является богатейшим источником железа, витаминов А и В12, критически важных для кроветворения, иммунитета и нервной системы. Всего 100 г покрывают дневную норму большинства нутриентов, помогая бороться с анемией, улучшать зрение и состояние кожи.
Нутрициолог рассказала в Instagram, чем полезны субпродукты и, какие из них нужно обязательно добавить с свой рацион.
Чем полезны субпродукты
"Из всех источников белковых продуктов – самые насыщенные по контенту, много полезных веществ. В дикой природе так устроено, сначала хищник (и мы раньше) ест наполнение желудка/органы, потом основное мясо. Это называется экстремально высокая нутритивная плотность!" – рассказала специалист.
Польза печени
"Ну кто там ретинол на лицо мажет – в той же печени 100-300% дневной нормы. B12 органический – до 3000%. Гемовое железо. Кстати, коэнзим Q10 в субпродуктах тоже есть. Парадокс, даже чистая карнивор-диета (временная!!) очень снижает маркеры воспаления, особенно в ЖКТ (но должна быть осторожна по сосудистым рискам)", – объяснила нутрициолог.
Польза сердца, печени, языка, желудков
"Это ваша энергия, нервная поддержка. Суперкачественный белок и не только в сердце, печень, язык, желудки", – подытожила специалист.
