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Какие фамилии в Украине связаны с погодными явлениями: возможно, ваша – одна из них

Алина Милсент
Новости. Общество
1 минута
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Какие фамилии в Украине связаны с погодными явлениями: возможно, ваша – одна из них

Исторически фамилии возникли от родовых прозвищ, в основе которых были профессии, названия местностей, черты характера или особенности внешности. Изначально родовые имена имели лишь богатые слои населения, и только в XVI веке началось массовое распространение фамилий.

Кроме традиционных категорий фамилий есть и весьма интересные варианты. Какие фамилии связаны с явлениями погоды – читайте в материале OBOZ.UA.

Фамилии популяризировало также народное творчество. Обычные прозвища, например Ветер, Мороз могли видоизменять для большей поэтичности – Ветряный, Морозенко.

Метеорологонимические фамилии возникли от украинских названий природных явлений, некоторые из них были древнеукраинскими именами прозвищного типа, например Зима, Ветер, Хмара.

С погодными явлениями связаны следующие фамилии:

  • Буря (Буренюк, Бурюк, Бурій, Бурієнко, Буренко, Бурченко);
  • Вітер (Вітряний, Вітрук, Вітренко);
  • Дощ (Дощук, Дощенко);
  • Град (Градов, Градський, Граденко, Градовенко);
  • Гроза (Грозюк, Грозенко);
  • Завірюха (Завірющенко);
  • Зима (Зименюк, Зимюк, Зименко, Зимченко);
  • Мороз (Морозко, Морозюк, Морозенко);
  • Негода (Негодюк, Негоденко);
  • Роса (Росюк, Росяк, Росенко, Росиченко);
  • Сльота (Сльотенко);
  • Спека (Спеченко);
  • Хмара (Хмарук, Хмаренко);
  • Холод (Холоднюк, Холодняк, Холодний, Холодян, Холозян, Холоденко);
  • Веселка (Веселко, Весельченко);
  • Година (Годинюк, Годиняк, Годинчук, Годиненко);
  • Зірка (Зірко, Зіренко, Зірченко, Зірчук, Зірчак);
  • Зірниця (Зірниченко, Зірнюк);
  • Зоря (Зоряний, Зоренюк, Зорук, Зоренко).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что орнитонимические прозвища, образованные от украинских названий птиц, существовали еще при Киевской Руси. А некоторые из них, например Голубь, Зозуля, Курица, Соловей, были древнеукраинскими именами прозвищного типа. Подробности о фамилиях, происходящих от названий птиц – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, какие украинские фамилии берут начало еще от половцев.

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