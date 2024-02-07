Какие фамилии в Украине связаны с погодными явлениями: возможно, ваша – одна из них
Исторически фамилии возникли от родовых прозвищ, в основе которых были профессии, названия местностей, черты характера или особенности внешности. Изначально родовые имена имели лишь богатые слои населения, и только в XVI веке началось массовое распространение фамилий.
Кроме традиционных категорий фамилий есть и весьма интересные варианты. Какие фамилии связаны с явлениями погоды – читайте в материале OBOZ.UA.
Фамилии популяризировало также народное творчество. Обычные прозвища, например Ветер, Мороз могли видоизменять для большей поэтичности – Ветряный, Морозенко.
Метеорологонимические фамилии возникли от украинских названий природных явлений, некоторые из них были древнеукраинскими именами прозвищного типа, например Зима, Ветер, Хмара.
С погодными явлениями связаны следующие фамилии:
- Буря (Буренюк, Бурюк, Бурій, Бурієнко, Буренко, Бурченко);
- Вітер (Вітряний, Вітрук, Вітренко);
- Дощ (Дощук, Дощенко);
- Град (Градов, Градський, Граденко, Градовенко);
- Гроза (Грозюк, Грозенко);
- Завірюха (Завірющенко);
- Зима (Зименюк, Зимюк, Зименко, Зимченко);
- Мороз (Морозко, Морозюк, Морозенко);
- Негода (Негодюк, Негоденко);
- Роса (Росюк, Росяк, Росенко, Росиченко);
- Сльота (Сльотенко);
- Спека (Спеченко);
- Хмара (Хмарук, Хмаренко);
- Холод (Холоднюк, Холодняк, Холодний, Холодян, Холозян, Холоденко);
- Веселка (Веселко, Весельченко);
- Година (Годинюк, Годиняк, Годинчук, Годиненко);
- Зірка (Зірко, Зіренко, Зірченко, Зірчук, Зірчак);
- Зірниця (Зірниченко, Зірнюк);
- Зоря (Зоряний, Зоренюк, Зорук, Зоренко).
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что орнитонимические прозвища, образованные от украинских названий птиц, существовали еще при Киевской Руси. А некоторые из них, например Голубь, Зозуля, Курица, Соловей, были древнеукраинскими именами прозвищного типа. Подробности о фамилиях, происходящих от названий птиц – читайте в материале.
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