Какие фамилии в Украине связаны с погодными явлениями: возможно, ваша – одна из них

Исторически фамилии возникли от родовых прозвищ, в основе которых были профессии, названия местностей, черты характера или особенности внешности. Изначально родовые имена имели лишь богатые слои населения, и только в XVI веке началось массовое распространение фамилий.

Кроме традиционных категорий фамилий есть и весьма интересные варианты. Какие фамилии связаны с явлениями погоды – читайте в материале OBOZ.UA.

Фамилии популяризировало также народное творчество. Обычные прозвища, например Ветер, Мороз могли видоизменять для большей поэтичности – Ветряный, Морозенко.

Метеорологонимические фамилии возникли от украинских названий природных явлений, некоторые из них были древнеукраинскими именами прозвищного типа, например Зима, Ветер, Хмара.

С погодными явлениями связаны следующие фамилии:

Буря (Буренюк, Бурюк, Бурій, Бурієнко, Буренко, Бурченко);

Вітер (Вітряний, Вітрук, Вітренко);

Дощ (Дощук, Дощенко);

Град (Градов, Градський, Граденко, Градовенко);

Гроза (Грозюк, Грозенко);

Завірюха (Завірющенко);

Зима (Зименюк, Зимюк, Зименко, Зимченко);

Мороз (Морозко, Морозюк, Морозенко);

Негода (Негодюк, Негоденко);

Роса (Росюк, Росяк, Росенко, Росиченко);

Сльота (Сльотенко);

Спека (Спеченко);

Хмара (Хмарук, Хмаренко);

Холод (Холоднюк, Холодняк, Холодний, Холодян, Холозян, Холоденко);

Веселка (Веселко, Весельченко);

Година (Годинюк, Годиняк, Годинчук, Годиненко);

Зірка (Зірко, Зіренко, Зірченко, Зірчук, Зірчак);

Зірниця (Зірниченко, Зірнюк);

Зоря (Зоряний, Зоренюк, Зорук, Зоренко).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что орнитонимические прозвища, образованные от украинских названий птиц, существовали еще при Киевской Руси. А некоторые из них, например Голубь, Зозуля, Курица, Соловей, были древнеукраинскими именами прозвищного типа. Подробности о фамилиях, происходящих от названий птиц – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, какие украинские фамилии берут начало еще от половцев.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.