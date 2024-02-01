Какие украинские фамилии возникли от названий птиц: среди них очень популярные

Фамилии традиционно возникали от родовых прозвищ, в основе которых были профессии, топонимические названия, черты характера или особенности внешности. Сначала родовые имена имели только состоятельные люди – купцы, землевладельцы, городские управляющие. Лишь в XVI веке началось массовое распространение фамилий, а при поступлении на службу в Запорожскую Сечь казаки часто получали характерные прозвища.

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Отдельную категорию составляют фамилии, возникшие от названий птиц – их достаточно много. OBOZ.UA собрал самые распространенные из них.

Орнитонимические прозвища, образованные от украинских названий птиц, существовали еще во времена Киевской Руси. А некоторые из них, например Голубь, Зозуля, Курица, Соловей, были древнеукраинскими именами прозвищного типа.

Суффиксы -енко и -єнко чаще всего происходили из Приднепровья и упоминаются преимущественно со времен казачества. Но согласно исследованиям Михаила Худаша, личные названия с суффиксом -енко были зафиксированы еще в латино-польских письменных памятниках на территории современных западных областей Украины в первой половине XV века. Фамилии популяризировало и народное творчество. Обычные прозвища, например Сокол, Кулик, могли видоизменять для большей поэтичности – Соколенко, Куличенко.

Гордого и ворчливого человека могли в народе назвать Гусаком, а сын уже был Гусаченко. К плохо слышащему человеку часто клеилось прозвище Теретя, а следующее поколение часто становилось Тетеренками или Тетерюками.

От птиц возникли следующие фамилии и их производные:

Голубь (Голубка, Голубенко, Голубий),

Гусь (Гусаченко, Гусачук),

Индык (Индиченко, Индычук),

Качур,

Когут (Когутенко, Когутюк),

Курка (Курченко, Курчук),

Пивень (Пивенко, Пивнюк),

Балабан,

Беркут (Беркутенко),

Бусько (Бусенко, Бусюк),

Ворона (Вороненко, Воронько, Воронец, Воронюк),

Гава (Гавенко, Гавук, Гавчук),

Галка (Галченко, Галчук, Галич, Галиченко, Галичук),

Гоголь (Гоголенко, Гоголюк),

Горлык (Горличенко, Горличук),

Горобец (Горобенко, Горобченко; Оробец, Воробей, Воробей, Воробец, Воробченко, Воробчук; Швороб, Шворобук),

Грач (Граченко, Грачук),

Деркач (Деркаченко, Деркачук),

Дрозд (Дрозденко, Дроздович, Дроздовский, Дроздов, Дроздюк),

Журавель (Журавленко, Журавлюк),

Зозуля (Зозуленко, Зозулюк, Зозуляк),

Кобец (Кобченко, Кобчук),

Крук (Крученко, Крученюк),

Кулик (Куличенко, Куликовский, Куличук),

Ластивка (Ластивенко, Ластивчук),

Лебедь (Лебеденко, Лебедюк),

Лелека (Лелеченко, Лелюк),

Одуд (Удод, Удуд, Водвуд, Одуденко, Удоденко, Удуденко, Водвуденко),

Орел (Орлик, Орленко, Орлович, Орловский, Орлюк),

Перепелица (Перепеленко, Перепелюк, Перепельченко),

Пугач (Пуга, Пугаченко, Пугачук),

Синица (Синиченко, Синичук, Синичак),

Сыч (Сыченко, Сычук),

Снегирь (Снегуренко),

Сова (Совук, Совенко),

Сойка (Сойко, Сойчук, Сойчак, Сойченко),

Сокол (Соколенко, Соколик, Соколовский, Соколюк),

Соловей (Соловейченко, Соловейчук),

Сорока (Сороченко, Сорочук),

Стриж (Стриженко, Стрижак, Стрижук),

Тетеря (Тетеренко, Тетерив),

Чайка (Чайченко, Чайковский, Чайчук),

Чапля (Чапленко, Чаплинский, Чаплюк),

Чиж (Чиженко, Чижик, Чижевский, Чижук),

Черногуз (Черногузенко),

Шпак (Шпаченко, Шпачук),

Шуляк (Шуляченко, Шулячук),

Ястреб (Ястребенко).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские фамилии берут начало еще от половцев.

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