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Какие украинские фамилии возникли от названий птиц: среди них очень популярные

Алина Милсент
Новости. Общество
2 минуты
567
Какие украинские фамилии возникли от названий птиц: среди них очень популярные

Фамилии традиционно возникали от родовых прозвищ, в основе которых были профессии, топонимические названия, черты характера или особенности внешности. Сначала родовые имена имели только состоятельные люди – купцы, землевладельцы, городские управляющие. Лишь в XVI веке началось массовое распространение фамилий, а при поступлении на службу в Запорожскую Сечь казаки часто получали характерные прозвища.

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Отдельную категорию составляют фамилии, возникшие от названий птиц – их достаточно много. OBOZ.UA собрал самые распространенные из них.

Орнитонимические прозвища, образованные от украинских названий птиц, существовали еще во времена Киевской Руси. А некоторые из них, например Голубь, Зозуля, Курица, Соловей, были древнеукраинскими именами прозвищного типа.

Суффиксы -енко и -єнко чаще всего происходили из Приднепровья и упоминаются преимущественно со времен казачества. Но согласно исследованиям Михаила Худаша, личные названия с суффиксом -енко были зафиксированы еще в латино-польских письменных памятниках на территории современных западных областей Украины в первой половине XV века. Фамилии популяризировало и народное творчество. Обычные прозвища, например Сокол, Кулик, могли видоизменять для большей поэтичности – Соколенко, Куличенко.

Гордого и ворчливого человека могли в народе назвать Гусаком, а сын уже был Гусаченко. К плохо слышащему человеку часто клеилось прозвище Теретя, а следующее поколение часто становилось Тетеренками или Тетерюками.

От птиц возникли следующие фамилии и их производные:

  • Голубь (Голубка, Голубенко, Голубий),
  • Гусь (Гусаченко, Гусачук),
  • Индык (Индиченко, Индычук),
  • Качур,
  • Когут (Когутенко, Когутюк),
  • Курка (Курченко, Курчук),
  • Пивень (Пивенко, Пивнюк),
  • Балабан,
  • Беркут (Беркутенко),
  • Бусько (Бусенко, Бусюк),
  • Ворона (Вороненко, Воронько, Воронец, Воронюк),
  • Гава (Гавенко, Гавук, Гавчук),
  • Галка (Галченко, Галчук, Галич, Галиченко, Галичук),
  • Гоголь (Гоголенко, Гоголюк),
  • Горлык (Горличенко, Горличук),
  • Горобец (Горобенко, Горобченко; Оробец, Воробей, Воробей, Воробец, Воробченко, Воробчук; Швороб, Шворобук),
  • Грач (Граченко, Грачук),
  • Деркач (Деркаченко, Деркачук),
  • Дрозд (Дрозденко, Дроздович, Дроздовский, Дроздов, Дроздюк),
  • Журавель (Журавленко, Журавлюк),
  • Зозуля (Зозуленко, Зозулюк, Зозуляк),
  • Кобец (Кобченко, Кобчук),
  • Крук (Крученко, Крученюк),
  • Кулик (Куличенко, Куликовский, Куличук),
  • Ластивка (Ластивенко, Ластивчук),
  • Лебедь (Лебеденко, Лебедюк),
  • Лелека (Лелеченко, Лелюк),
  • Одуд (Удод, Удуд, Водвуд, Одуденко, Удоденко, Удуденко, Водвуденко),
  • Орел (Орлик, Орленко, Орлович, Орловский, Орлюк),
  • Перепелица (Перепеленко, Перепелюк, Перепельченко),
  • Пугач (Пуга, Пугаченко, Пугачук),
  • Синица (Синиченко, Синичук, Синичак),
  • Сыч (Сыченко, Сычук), 
  • Снегирь (Снегуренко),
  • Сова (Совук, Совенко),
  • Сойка (Сойко, Сойчук, Сойчак, Сойченко),
  • Сокол (Соколенко, Соколик, Соколовский, Соколюк),
  • Соловей (Соловейченко, Соловейчук),
  • Сорока (Сороченко, Сорочук),
  • Стриж (Стриженко, Стрижак, Стрижук),
  • Тетеря (Тетеренко, Тетерив),
  • Чайка (Чайченко, Чайковский, Чайчук),
  • Чапля (Чапленко, Чаплинский, Чаплюк),
  • Чиж (Чиженко, Чижик, Чижевский, Чижук),
  • Черногуз (Черногузенко),
  • Шпак (Шпаченко, Шпачук),
  • Шуляк (Шуляченко, Шулячук),
  • Ястреб (Ястребенко).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские фамилии берут начало еще от половцев.

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