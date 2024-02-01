Какие украинские фамилии возникли от названий птиц: среди них очень популярные
Фамилии традиционно возникали от родовых прозвищ, в основе которых были профессии, топонимические названия, черты характера или особенности внешности. Сначала родовые имена имели только состоятельные люди – купцы, землевладельцы, городские управляющие. Лишь в XVI веке началось массовое распространение фамилий, а при поступлении на службу в Запорожскую Сечь казаки часто получали характерные прозвища.
Отдельную категорию составляют фамилии, возникшие от названий птиц – их достаточно много. OBOZ.UA собрал самые распространенные из них.
Орнитонимические прозвища, образованные от украинских названий птиц, существовали еще во времена Киевской Руси. А некоторые из них, например Голубь, Зозуля, Курица, Соловей, были древнеукраинскими именами прозвищного типа.
Суффиксы -енко и -єнко чаще всего происходили из Приднепровья и упоминаются преимущественно со времен казачества. Но согласно исследованиям Михаила Худаша, личные названия с суффиксом -енко были зафиксированы еще в латино-польских письменных памятниках на территории современных западных областей Украины в первой половине XV века. Фамилии популяризировало и народное творчество. Обычные прозвища, например Сокол, Кулик, могли видоизменять для большей поэтичности – Соколенко, Куличенко.
Гордого и ворчливого человека могли в народе назвать Гусаком, а сын уже был Гусаченко. К плохо слышащему человеку часто клеилось прозвище Теретя, а следующее поколение часто становилось Тетеренками или Тетерюками.
От птиц возникли следующие фамилии и их производные:
- Голубь (Голубка, Голубенко, Голубий),
- Гусь (Гусаченко, Гусачук),
- Индык (Индиченко, Индычук),
- Качур,
- Когут (Когутенко, Когутюк),
- Курка (Курченко, Курчук),
- Пивень (Пивенко, Пивнюк),
- Балабан,
- Беркут (Беркутенко),
- Бусько (Бусенко, Бусюк),
- Ворона (Вороненко, Воронько, Воронец, Воронюк),
- Гава (Гавенко, Гавук, Гавчук),
- Галка (Галченко, Галчук, Галич, Галиченко, Галичук),
- Гоголь (Гоголенко, Гоголюк),
- Горлык (Горличенко, Горличук),
- Горобец (Горобенко, Горобченко; Оробец, Воробей, Воробей, Воробец, Воробченко, Воробчук; Швороб, Шворобук),
- Грач (Граченко, Грачук),
- Деркач (Деркаченко, Деркачук),
- Дрозд (Дрозденко, Дроздович, Дроздовский, Дроздов, Дроздюк),
- Журавель (Журавленко, Журавлюк),
- Зозуля (Зозуленко, Зозулюк, Зозуляк),
- Кобец (Кобченко, Кобчук),
- Крук (Крученко, Крученюк),
- Кулик (Куличенко, Куликовский, Куличук),
- Ластивка (Ластивенко, Ластивчук),
- Лебедь (Лебеденко, Лебедюк),
- Лелека (Лелеченко, Лелюк),
- Одуд (Удод, Удуд, Водвуд, Одуденко, Удоденко, Удуденко, Водвуденко),
- Орел (Орлик, Орленко, Орлович, Орловский, Орлюк),
- Перепелица (Перепеленко, Перепелюк, Перепельченко),
- Пугач (Пуга, Пугаченко, Пугачук),
- Синица (Синиченко, Синичук, Синичак),
- Сыч (Сыченко, Сычук),
- Снегирь (Снегуренко),
- Сова (Совук, Совенко),
- Сойка (Сойко, Сойчук, Сойчак, Сойченко),
- Сокол (Соколенко, Соколик, Соколовский, Соколюк),
- Соловей (Соловейченко, Соловейчук),
- Сорока (Сороченко, Сорочук),
- Стриж (Стриженко, Стрижак, Стрижук),
- Тетеря (Тетеренко, Тетерив),
- Чайка (Чайченко, Чайковский, Чайчук),
- Чапля (Чапленко, Чаплинский, Чаплюк),
- Чиж (Чиженко, Чижик, Чижевский, Чижук),
- Черногуз (Черногузенко),
- Шпак (Шпаченко, Шпачук),
- Шуляк (Шуляченко, Шулячук),
- Ястреб (Ястребенко).
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