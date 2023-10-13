Какие украинские фамилии берут начало еще от половцев: список

Украинские фамилии имеют историческое происхождение и интересную историю. Большинство из них образовались от социального статуса, профессии, происхождения, внешних признаков или черт характера. Но есть фамилии, берущие начало еще со средневековья.

В группе "Рідні – Генеалогічне Товариство" в социальной сети Facebook опубликовали список фамилий, связанных с половцами. Это средневековый кочевой тюркский народ, который в XI-XIV веках населял Евразийскую степь от Дуная до Иртыша.

Половцы овладели украинскими степями в XI веке, а в XI-XIII веках они имели тесные военно-политические, культурные и торговые отношения с Византией, Грузией, Аланией, Венгрией и Болгарией.

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Фамилии, связанные с половцами:

Аккуш;

Алак;

Алперін;

Дулепа;

Кейран;

Кобан;

Кобяк;

Котян;

Куря;

Мандула;

Салават;

Сугрин;

Темір;

Тертер'ян;

Умуль;

Шарк;

Ямула.

Эксперты отмечают, что только единицы имеют такую фамилию и это большая находка, вдохновляющая и поражающая своей историей и уникальностью.

Также профессор, доктор географических наук Петр Алексеевич Масляк рассказал о происхождении фамилий из арабского языка.

По его словам, такие фамилии, как Паталах или Паталаха образовались от слов "фахт", что означает "победа" и "Аллах" – Бог.

Украинские фамилии с суффиксами "ахно" или "но" также происходят из арабского языка. Например, Дахно, Махно, Тахно или Сахно.

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