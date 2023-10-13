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Какие украинские фамилии берут начало еще от половцев: список

Юлия Песчанская
Новости. Общество
1 минута
552
Какие украинские фамилии берут начало еще от половцев: список

Украинские фамилии имеют историческое происхождение и интересную историю. Большинство из них образовались от социального статуса, профессии, происхождения, внешних признаков или черт характера. Но есть фамилии, берущие начало еще со средневековья.

В группе "Рідні – Генеалогічне Товариство" в социальной сети Facebook опубликовали список фамилий, связанных с половцами. Это средневековый кочевой тюркский народ, который в XI-XIV веках населял Евразийскую степь от Дуная до Иртыша.

Половцы овладели украинскими степями в XI веке, а в XI-XIII веках они имели тесные военно-политические, культурные и торговые отношения с Византией, Грузией, Аланией, Венгрией и Болгарией.

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Фамилии, связанные с половцами:

  • Аккуш;
  • Алак;
  • Алперін;
  • Дулепа;
  • Кейран;
  • Кобан;
  • Кобяк;
  • Котян;
  • Куря;
  • Мандула;
  • Салават;
  • Сугрин;
  • Темір;
  • Тертер'ян;
  • Умуль;
  • Шарк;
  • Ямула.

Эксперты отмечают, что только единицы имеют такую фамилию и это большая находка, вдохновляющая и поражающая своей историей и уникальностью.

Также профессор, доктор географических наук Петр Алексеевич Масляк рассказал о происхождении фамилий из арабского языка.

По его словам, такие фамилии, как Паталах или Паталаха образовались от слов "фахт", что означает "победа" и "Аллах" – Бог.

Украинские фамилии с суффиксами "ахно" или "но" также происходят из арабского языка. Например, Дахно, Махно, Тахно или Сахно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о единственном случае, когда мужчины в древности могли сменить фамилию после женитьбы в Украине.

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