Какие украинские фамилии берут начало еще от половцев: список
Украинские фамилии имеют историческое происхождение и интересную историю. Большинство из них образовались от социального статуса, профессии, происхождения, внешних признаков или черт характера. Но есть фамилии, берущие начало еще со средневековья.
В группе "Рідні – Генеалогічне Товариство" в социальной сети Facebook опубликовали список фамилий, связанных с половцами. Это средневековый кочевой тюркский народ, который в XI-XIV веках населял Евразийскую степь от Дуная до Иртыша.
Половцы овладели украинскими степями в XI веке, а в XI-XIII веках они имели тесные военно-политические, культурные и торговые отношения с Византией, Грузией, Аланией, Венгрией и Болгарией.
Фамилии, связанные с половцами:
- Аккуш;
- Алак;
- Алперін;
- Дулепа;
- Кейран;
- Кобан;
- Кобяк;
- Котян;
- Куря;
- Мандула;
- Салават;
- Сугрин;
- Темір;
- Тертер'ян;
- Умуль;
- Шарк;
- Ямула.
Эксперты отмечают, что только единицы имеют такую фамилию и это большая находка, вдохновляющая и поражающая своей историей и уникальностью.
Также профессор, доктор географических наук Петр Алексеевич Масляк рассказал о происхождении фамилий из арабского языка.
По его словам, такие фамилии, как Паталах или Паталаха образовались от слов "фахт", что означает "победа" и "Аллах" – Бог.
Украинские фамилии с суффиксами "ахно" или "но" также происходят из арабского языка. Например, Дахно, Махно, Тахно или Сахно.
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