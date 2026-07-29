Какие документы необходимы для выезда за границу мужчине с третьей группой инвалидности: подробное объяснение

Одним из оснований, дающих мужчинам право выезжать из Украины во время действия режима военного положения, является инвалидность, в том числе III группы. Однако пересечь границу, имея при себе только загранпаспорт, не удастся.

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Необходимо подготовить ещё некоторые документы. OBOZ.UA рассказывает, какие именно.

Какие документы нужны мужчине с III группой инвалидности для выезда за границу

Согласно действующему законодательству, мужчины в возрасте от 18 до 65 лет с III группой инвалидности могут выезжать за границу во время войны.

Однако помимо заграничного паспорта они должны предъявить пограничникам:

пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий инвалидность ;

или ; отсрочку от мобилизации в приложении Резерв+ на смартфоне.

Именно информация о действующей отсрочке в приложении Резерв+ является одним из документов, которые могут быть проверены при прохождении пограничного контроля. Если она оформлена надлежащим образом, а у мужчины при себе есть другие необходимые документы – оснований для отказа в выезде не будет.

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