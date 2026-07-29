США запретят импорт человекоподобных роботов из Китая – Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа ввела запрет на импорт новых моделей человекоподобных и четвероногих роботов китайского производства. Также под ограничения попали новые китайские силовые инверторы, которые используются в энергетике и дата-центрах. В Вашингтоне объясняют это решение необходимостью защитить развитие американского искусственного интеллекта и критически важной инфраструктуры от потенциальных угроз со стороны Китая.

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Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на решение Федеральной комиссии по связи США (FCC).

Какие ограничения ввели США

Согласно решению FCC, отныне в США запрещен импорт новых моделей китайских гуманоидных и четвероногих роботов, а также силовых инверторов, обеспечивающих подключение солнечных электростанций, аккумуляторных систем и центров обработки данных к электросетям.

Ограничения вступили в силу сразу после их официальной публикации.

Пока что они касаются только новых моделей оборудования, которые ещё не были допущены к продаже на американском рынке. Однако FCC оставляет за собой право в будущем отозвать разрешения и на уже сертифицированные устройства.

Почему Вашингтон принял такое решение

В Федеральной комиссии по связи заявили, что китайские устройства могут создавать риски для цепочек поставок, кибербезопасности и критической инфраструктуры США.

Американские власти опасаются, что такие устройства могут использоваться для сбора конфиденциальной информации, кибератак или дистанционного вмешательства в работу важных объектов.

Кроме того, администрация Трампа стремится стимулировать перенос производства высокотехнологичного оборудования в США и уменьшить зависимость от китайских поставщиков в сфере искусственного интеллекта.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее также заявлял, что китайские компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, могут попасть под американские санкции из-за возможного хищения интеллектуальной собственности.

Под ударом оказался один из лидеров рынка

Ожидается, что больше всего новые ограничения повлияют на китайскую компанию Unitree, которая является одним из мировых лидеров в производстве человекоподобных роботов и контролирует почти пятую часть глобального рынка, по оценке Counterpoint Research.

Недавно Пентагон включил Unitree в список компаний, которые, по его данным, могут быть связаны с китайскими военными структурами.

Reuters отмечает, что компания также сотрудничает с американской Nvidia. Роботы Unitree используют новейшие чипы Blackwell для работы систем искусственного интеллекта, а Nvidia утверждает, что данные, генерируемые этими роботами, остаются на территории США.

Несмотря на это, американские чиновники и законодатели выражают опасения, что такие роботы могут использоваться для сбора информации о стратегически важных предприятиях или дистанционного вмешательства в их работу.

США не хотят повторения ситуации с редкоземельными металлами

В Вашингтоне также подчеркивают, что стремятся избежать чрезмерной зависимости от китайских технологий, как это уже произошло с редкоземельными металлами, производство которых в значительной степени контролирует Китай.

Американские власти считают, что Пекин уже использовал свое доминирование в этой сфере в качестве инструмента политического и экономического давления.

В то же время издание отмечает, что FCC, вероятно, сделает исключения для большинства производителей из стран, не связанных с Китаем. Подобный подход комиссия уже применяла при введении ограничений в отношении иностранных дронов и сетевого оборудования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пекине состоялся полумарафон, в котором приняли участие люди и человекоподобные роботы. Забег стал демонстрацией развития технологий в сфере робототехники. Некоторые роботы показали скорость, превысившую результаты профессиональных бегунов.

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