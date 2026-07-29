Нацбанк выпустил "специальные" 10 грн в особом дизайне: как выглядят

Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение новую монету номиналом 10 грн. Она приурочена ко Дню памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену.

монета получила название "Памяти казненных, замученных или погибших в плену" ;

; она находится в обращении с 28 июля 2026 года и является полноценным платежным средством как монета номиналом 10 грн;

постепенно в наличное обращение будет введено 2 млн штук таких оборотных памятных монет – НБУ будет выдавать их банкам и инкассаторским компаниям, компаниям по обработке наличности для выдачи клиентам.

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"Эта монета – о памяти, которая не стирается со временем. Она почитает военных и гражданских, чьи жизни оборвал российский плен, и напоминает о преступлениях против украинского народа, не имеющих срока давности, о системной политике террора, которую Россия ведет против Украины. Мы запечатлеваем эту память в металле, чтобы она жила не только в мемориалах или книгах, но и напоминала каждому о цене человеческого достоинства, свободы и жизни. Мы не можем вернуть погибших, но можем и должны сделать все, чтобы правда и память о них оставались с нами навсегда", – подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Как выглядит новая монета

Аверс (лицевая сторона) идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. В то же время на реверсе (обратной стороне) изображена цепь с разорванным звеном, что символизирует освобождение от оков.

"Части цепи поднимаются вверх и трансформируются в силуэты птиц – образы несокрушимого духа, героизма и светлого перехода в вечность тех, кто отдал свою жизнь за Украину. По кругу размещена надпись "Памяти казненных, замученных или погибших в плену", – говорится в сообщении НБУ.

Художником реверса монеты стал Николай Коваленко, художник аверса – Владимир Демьяненко. Скульптор – также Владимир Демьяненко.

Как сообщал OBOZ.UA, Нацбанк изымает из обращения купюры номиналом 50 и 200 гривен – однако не все, а лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. Купюры будут автоматически заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения, поэтому украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

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