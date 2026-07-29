Блог | Почему польское общество молчит перед волной ксенофобии?
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О поляках
В Таиланде несколько дней назад в вагоне метро тайка сделала замечание группе итальянских студентов, которые громко разговаривали.
Вместо того чтобы извиниться, студенты и их взрослые преподаватели начали показывать ей средний палец и оскорблять тайку.
Эта история получила резонанс как в тайском, так и в итальянском обществе, поскольку была случайно снята на телефон.
Полиция Таиланда разыскала итальянских студентов и оштрафовала их за оскорбления.
Итальянское посольство в Таиланде уже принесло публичные извинения за действия своих граждан.
Сами молодые люди тоже записали извинения.
И тут произошло главное.
Итальянцы в Италии начали массово записывать в соцсетях видео с извинениями перед тайцами за действия своих туристов.
Это приобрело масштабы социального флешмоба, в котором нация испытывает стыд за поступки своих сограждан и не хочет, чтобы эти действия ассоциировались с ними и их страной.
У меня вопрос.
В Польше происходят откровенно ксенофобские нападки на украинцев – уже идет массовая травля по национальному признаку.
Почему мы не видим общественной волны стыда и отторжения ксенофобии, соизмеримой с самой волной ксенофобии?
Нормальное общество не должно брать на себя коллективную вину за каждого идиота. Но оно может демонстрировать коллективную нетерпимость к поведению этого идиота.
Поляки!
Где эта граница общественной терпимости к своим ксенофобам?
Ксенофобия начинает становиться проблемой не тогда, когда появляются ксенофобы, а тогда, когда они перестают стесняться быть ксенофобами.