О поляках

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В Таиланде несколько дней назад в вагоне метро тайка сделала замечание группе итальянских студентов, которые громко разговаривали.

Вместо того чтобы извиниться, студенты и их взрослые преподаватели начали показывать ей средний палец и оскорблять тайку.

Эта история получила резонанс как в тайском, так и в итальянском обществе, поскольку была случайно снята на телефон.

Полиция Таиланда разыскала итальянских студентов и оштрафовала их за оскорбления.

Итальянское посольство в Таиланде уже принесло публичные извинения за действия своих граждан.

Сами молодые люди тоже записали извинения.

И тут произошло главное.

Итальянцы в Италии начали массово записывать в соцсетях видео с извинениями перед тайцами за действия своих туристов.

Это приобрело масштабы социального флешмоба, в котором нация испытывает стыд за поступки своих сограждан и не хочет, чтобы эти действия ассоциировались с ними и их страной.

У меня вопрос.

В Польше происходят откровенно ксенофобские нападки на украинцев – уже идет массовая травля по национальному признаку.

Почему мы не видим общественной волны стыда и отторжения ксенофобии, соизмеримой с самой волной ксенофобии?

Нормальное общество не должно брать на себя коллективную вину за каждого идиота. Но оно может демонстрировать коллективную нетерпимость к поведению этого идиота.

Поляки!

Где эта граница общественной терпимости к своим ксенофобам?

Ксенофобия начинает становиться проблемой не тогда, когда появляются ксенофобы, а тогда, когда они перестают стесняться быть ксенофобами.