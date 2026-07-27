Как снять статус «в розыске» в «Резерв+» без посещения ТЦК: объяснение

В приложении "Резерв+" статус "в розыске" не всегда может исчезать автоматически. Если этого не произошло, проблему можно попробовать решить удаленно с помощью функции онлайн-обращения в приложении.

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Об этом рассказал адвокат Алексей Мендруха. Юрист объяснил, в каких случаях статус может быть отменен и какие шаги следует предпринять, если это не произошло автоматически.

По словам адвоката, отмена статуса "в розыске" возможна, когда с момента фиксации нарушения пройдет год. Он пояснил, что Кодекс Украины об административных правонарушениях устанавливает сроки привлечения к административной ответственности, поэтому отдельные ТЦК по истечении этого срока автоматически удаляют информацию о нарушении.

В то же время, как отметил юрист, такая практика действует не во всех ТЦК. Из-за этого в отдельных случаях статус может оставаться активным.

Если статус не исчезает автоматически, адвокат рекомендует воспользоваться функцией обращения в приложении "Резерв+". Для этого необходимо открыть раздел "Услуги", выбрать пункт "Исправить данные онлайн" и указать причины, по которым пользователь считает присвоенный статус ошибочным, либо отметить, что с момента фиксации нарушения прошел один год.

По словам Мендруха, электронное обращение поступает в ТЦК через электронный кабинет военнообязанного и может стать основанием для проверки информации и пересмотра статуса.

Если удаленно решить вопрос не удалось, следующим шагом является подача письменного заявления непосредственно в ТЦК. В обращении необходимо изложить обстоятельства дела, обосновать свою позицию и попросить отменить соответствующий статус.

В свою очередь ТЦК может удовлетворить обращение или отказать. Если же проблема не будет решена или обращение рассмотрят ненадлежащим образом, гражданин имеет право обратиться в суд.

Напомним, юноши 2009 года рождения могут до 31 июля встать на воинский учет онлайн через приложение "Резерв+". Такой способ позволяет пройти обязательную процедуру без посещения ТЦК и СП, бумажных документов и очередей.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 августа в Украине продолжат действовать обновленные правила относительно мобилизации, отсрочек и работы ТЦК. Большинство отсрочек продлеваются автоматически, а процедура их переоформления стала проще.

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