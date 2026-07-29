"В этом проблема": Зеленский в США объяснил, кто блокирует переговоры по прекращению войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российский диктатор Владимир Путин остается единственной преградой на пути к мирному урегулированию войны. По его словам, президент США Дональд Трамп и европейцы хотят остановить кровопролитие.

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Однако пока все мирные инициативы Кремль отвергает. Об этом Зеленский рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

Москва не хочет мира

Глава украинского государства заявил, что главным препятствием на пути к мирному урегулированию российско-украинской войны остается позиция диктатора Путина. Зеленский подчеркнул, что Москва до сих пор отвергает любые предложения о мирном соглашении, в том числе даже относительно временной паузы в боевых действиях.

"Мы хотим остановить эту войну. Президент Трамп хочет остановить эту войну, и европейцы хотят ее остановить. Путин – нет. Мы ежедневно просим о переговорах хотя бы о прекращении огня на какой-то период времени и предоставлении дипломатам возможности вести переговоры. Но Путин этого не желает. В этом проблема", – сказал Зеленский.

Что предшествовало

На сегодняшний день риторика Кремля сводится к скепсису относительно любых новых мирных инициатив. Россияне придерживаются своих максималистских целей в этом конфликте и мечтают добиться их военным путем.

При этом Кремль традиционно перекладывает ответственность за свою агрессию на Украину, абсурдно утверждая, что "Россия войну не начинала". Также в Кремле недавно заявили, что предметных предложений или новых формул по прекращению войны на данный момент нет.

При этом Москва демонстрирует позицию, согласно которой любые мирные инициативы, которые не будут учитывать интересы Кремля, не имеют шансов на успех.

Напомним, 28 июля в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом. В ходе беседы стороны обсудили ход событий на фронте в Украине и переговоры с Россией.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский рассказал, в какой момент изменились его отношения с Трампом. По его словам, переломным моментом в его отношениях с президентом США стала личная встреча в Ватикане.

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