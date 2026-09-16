Как военные после СЗЧ могут выбрать другое подразделение: пояснение

Военнослужащие, самовольно покинувшие часть (СЗЧ) до 12 июня 2026 года, имеют возможность до 20 сентября добровольно вернуться на службу, выбрать новое подразделение и избежать уголовной ответственности. Для этого необходимо воспользоваться предусмотренным алгоритмом возвращения, в частности подать рапорт через приложение "Армия+".

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Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского ОТЦК и СП. Государство также предусмотрело алгоритм возобновления выплат и гарантии, защищающие военнослужащих от возвращения к прежним командирам.

Какие подразделения доступны для выбора

До 20 сентября военнослужащие имеют возможность легально вернуться на службу с полным освобождением от уголовной ответственности в соответствии с пунктом 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины.

В то же время выбрать новое место службы можно только из утвержденного перечня наиболее эффективных подразделений, лидирующих в рейтинге "еБаллов" системы ситуационной осведомленности Delta. Перечень подразделений для ВСУ и ДССТ формирует Министерство обороны, а для Нацгвардии — Главное управление НГУ.

При этом изменить базовую структуру службы нельзя. То есть рапорты о переводе из ВСУ в НГУ или из НГУ в ВСУ будут автоматически отклоняться.

Военные, находящиеся в СЗЧ и не воспользовавшиеся этой возможностью, будут возвращаться по старой длительной процедуре. В таком случае государство самостоятельно распределяет их на наиболее проблемные участки без учёта гражданского или военного опыта.

После подачи рапорта через приложение "Армия+" в профиле "Армия ID" военнослужащий получает белую ленту со статусом "В пути". Если возвращение оформлялось через рекрутинговый центр, военному выдают бумажное предписание.

Эти документы необходимо предъявлять по требованию полиции, Военной службы правопорядка или представителей ТЦК.

Для военнослужащих ВСУ и ДССТ предусмотрено пять суток на прибытие к месту службы. Для бойцов НГУ этот срок составляет 48 часов после появления в приложении уведомления о подписании приказа командующего Нацгвардией.

Если патрульные проигнорируют документы и задержат военного, ему рекомендуют обратиться на горячую линию Министерства обороны по номеру 0 800 605 100.

Когда возобновят денежное обеспечение после СЗЧ

Восстановление денежного обеспечения зависит от того,успела ли предыдущая воинская часть официально исключить человека из своих списков.

Если исключение уже произошло, военнослужащего сразу зачисляют в личный состав нового подразделения, а денежное довольствие восстанавливают с первого дня.

Если предыдущая часть еще не завершила процедуру исключения, военнослужащего сначала зачисляют в списки временно прибывших и предоставляют только питание. У командования есть семь дней на оформление соответствующего распоряжения, после чего происходит полное зачисление в штат и возобновление выплат.

Новый тип контракта можно подписать только после завершения всех необходимых процедур.

Могут ли вернуть к прежнему командиру

Закон предусматривает гарантию защиты от недобровольного возвращения к прежнему руководству. В течение шести месяцев после зачисления в новое подразделение перевод в другую воинскую часть возможен только с письменного согласия самого военнослужащего.

Красная полоска, обозначающая статус СЗЧ в приложении "Армия+",не обязательно исчезает сразу после физического прибытия военнослужащего в новое подразделение.

Это связано с необходимостью оформить документы, передать информацию в ВСП и обновить данные в государственных реестрах. Процесс может длиться до одного месяца.

Если через 30 дней статус не обновился, военнослужащему необходимо сообщить об этом командиру или обратиться по номеру 0 800 605 100 в контактный центр. Там могут установить связь с воинской частью, предоставить первичную консультацию, помочь с подачей рапортов и проконтролировать прохождение процедуры.

Напомним, военнослужащие, совершившие самовольное отсутствие за границей, также могут воспользоваться упрощенной процедурой возвращения на службу. Для этого нужно подать рапорт через "Армия+" и выбрать новую воинскую часть из доступного списка.

Как писал OBOZ.UA, во время СЗЧ воинская часть приостанавливает выплату денежного довольствия военнослужащему, однако это не означает автоматической блокировки его банковских карт или счетов. Арест средств — это отдельная процедура, для которой требуются предусмотренные законом основания и соответствующее процессуальное решение.

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