Военным, ушедшим в СОЧ за рубежом, станет проще вернуться на службу: что нужно сделать

Военнослужащие, самовольно покинувшие часть, находясь за границей, также могут воспользоваться упрощенной процедурой возвращения на службу. Для этого необходимо подать рапорт через приложение "Армия+" и выбрать новую воинскую часть из перечня доступных подразделений.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Упрощенная процедура действует до 20 сентября 2026 года и распространяется на военнослужащих, совершивших самовольный отпуск до 12 июня включительно.

Как вернуться на службу

Чтобы воспользоваться упрощенным механизмом, военнослужащему необходимо:

- подать рапорт через приложение "Армия+";

- выбрать новую воинскую часть из перечня, в который входят более 70 подразделений в рамках его структуры;

- дождаться одобрения рапорта;

- после появления в "Армия+" статуса "В пути" прибыть в выбранную воинскую часть в течение пяти суток.

Срок согласования рапорта зависит от структуры: для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта он составляет до семи дней, а для военнослужащих Национальной гвардии Украины – до четырёх дней.

Что означает статус "В пути"

Минобороны отдельно подчеркивает, что статус "В пути" в приложении "Армия+" подтверждает добровольное возвращение военнослужащего через приложение, однако не является разрешением на пересечение государственной границы.

Для выезда из-за границы в Украину военнослужащему необходим соответствующий документ – загранпаспорт.

Таким образом, военнослужащие, совершившие самовольное отсутствие за границей до 12 июня 2026 года, имеют возможность воспользоваться упрощенным механизмом возвращения на службу до 20 сентября.

Напомним, что в Украине до 20 сентября этого года действует упрощенная процедура возвращения на военную службу после самовольного оставления части. Воспользоваться ею могут военнослужащие, факт самовольного оставления части которых был зафиксирован не позднее 12 июня 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве обороны Украины пояснили, что военнослужащим в СЗЧ банк автоматически не блокирует карты или счета. Арест средств возможен в соответствии с другой, отдельной процедурой и на отдельных основаниях.

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