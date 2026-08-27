Блокируют ли банковские карты военнослужащих в СЗЧ: подробное объяснение

Военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть, банк автоматически не блокирует карты или счета. Арест средств возможен по другой, отдельной процедуре и на отдельных основаниях.

Видео дня

Таким образом, необходимо различать два юридических действия – приостановку выплат и арест счетов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что известно

В ведомстве пояснили, что нужно различать два юридических действия – прекращение денежного обеспечения и арест средств на счете. Арест средств – это отдельная процессуальная мера со своими правовыми основаниями.

"Здесь необходимо различать два совершенно разных юридических действия. Прекращение выплаты денежного обеспечения. Воинская часть перестает начислять и выплачивать военнослужащему деньги на основании правил приказа МОУ № 260 и статьи 24 Закона № 2232-XII. Эти нормы не предусматривают автоматического закрытия или блокировки банковского счета", — пояснили в Минобороны.

Также там привели пример того, что в рамках уголовного производства арест имущества, в частности безналичных средств на счетах, регулируется статьей 170 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

И для такой меры необходимы определенные законом основания и процессуальное решение. К ним относятся, в частности, постановление следственного судьи или суда.

Поэтому, подчеркнули в оборонном ведомстве, формулировка "пошел в СЗЧ – заблокировали карту" юридически некорректна.

Таким образом, во время СЗЧ воинская часть приостанавливает выплату денежного обеспечения, а арест банковского счета осуществляется в соответствии с отдельной правовой процедурой и на ином основании.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, до какой даты можно вернуться из СЗЧ по упрощенной процедуре: в Минобороны напомнили правила. Так, в Минобороны отметили, что для возвращения доступны более 70 подразделений Сил обороны, среди которых механизированные, штурмовые и артиллерийские бригады, подразделения беспилотных систем, Национальной гвардии и Государственной специальной службы транспорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!