Как военнообязанный может проверить, не объявили ли его в розыск: детальное объяснение

Военнообязанные граждане Украины могут проверить, не находятся ли они в розыске, двумя основными способами. Нужно либо подать официальный запрос в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации, либо воспользоваться приложением "Резерв+".

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В соответствии с законодательством, полиция по инициативе ТЦК и СП может объявить розыск военнообязанного за уклонение от мобилизации. OBOZ.UA подчеркивает: это оправдано законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" (ст. 38-39), постановлением КМУ №921, которое регулирует ведение воинского учета, а также рядом приказов Министерства обороны.

"В этих документах описаны механизмы контроля за военнообязанными, а также действия в случае их неявки без уважительной причины. Розыск, инициированный ТЦК и СП, – это одна из мер административного воздействия на военнообязанных, которые не выполняют свои обязанности, определенные законом во время мобилизации или ведения воинского учета", – объясняла ранее адвокат Мирослава Мостовая.

Она рассказывала: чтобы снять себя с розыска, необходимо прийти в ТЦК лично, оплатить штраф после получения соответствующего постановления и обновить данные о себе.

Если лицо боится идти в военкомат, то может обратиться к адвокату, и юрист имеет право сделать запрос в ТЦК и СП с просьбой сообщить основания объявления в розыск своего клиента.

Кроме того, МО Украины планирует дополнить систему уплаты штрафа: с конца июня это можно будет сделать в "Резерв+".

Правозащитница Екатерина Анищенко отмечала, что для проверки статуса гражданин может зайти в "Резерв+". Сообщение о нарушении правил воинского учета будет высвечиваться красным.

Также информацию о розыске лица видят работники экс-военкоматов и правоохранители, поскольку у них есть доступ к базе "Оберіг".

Подробнее о том, почему военнообязанный может находиться в розыске, читайте в материале по ссылке.

Как ранее писал OBOZ.UA, за уклонение от мобилизации или нарушение правил учета предусмотрена ответственность – как административная, так и уголовная. Также военнообязанным украинцам, которые имеют зафиксированные нарушения учета, могут отказать в предоставлении брони.

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