В Украине изменят правила оплаты штрафов для уклонистов: что важно знать

Министерство обороны Украины планирует дополнить систему уплаты штрафы от территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) за нарушение правил воинского учета военнообязанными украинцами. С конца июня их можно будет оплатить в приложении Резерв+.

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Об этом, как сообщает DOU, заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. Она пояснила, что это должно сильно уменьшит нагрузку на операторов ТЦК.

"Мы готовимся к запуску оплаты штрафов в "Резерв+". Думаю, это будет одно из цифровых достижений года. Не надо будет идти в ТЦК, брать счет, обращаться в банк и возвращаться с квитанцией. Человек сможет сделать это в несколько кликов. Это сильно уменьшит нагрузку на операторов ТЦК. Планируем запуститься в конце июня", - сказала заместитель министра.

Новую функцию планируют реализовать через сервис, в котором будет указана причина нарушения "вроде "не явился на оповещение", "не прошел ВЛК" и т.д.", пояснила Черногоренко. Уплата штрафа будет происходить следующим образом:

у нарушителя в приложении появится кнопка "оплатить штраф";

если ее нажать, откроется окно "Если вы добровольно оплачиваете штраф, можно это сделать с 50% скидки";

на основе заданных данных автоматически формируется заявление о признании нарушения;

после этого нужно нажать "Підписати і надіслати заяву".

Такое заявление автоматически поступает в ТЦК и СП, где обрабатывается, после чего выносится соответствующее постановление. После этого пользователь имеет возможность оплатить штраф через платежную систему. Чтобы никто не смог не увидеть штраф или проигнорировать его оплату, квитанции о подтверждении будут храниться в реестре "Оберіг". Черногоренко добавила, что на первом этапе это будут штрафы за необновление данных вовремя. В дальнейшем в Резерв+ добавят другие категории.

Как уже сообщал OBOZ.UA, могут штрафовать за нарушение воинского учета даже тех военнообязанных украинцев, которые выехали за границу. Такой штраф можно будет оплатить в мобильном приложении Резерв+ с 50% скидкой, но если оставить его, может быть заблокирован доступ к банковским счетам в Украине.

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