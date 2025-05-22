Можно ли получить бронь от мобилизации, если было нарушение воинского учета: объяснение

Военнообязанным украинцам, у которых есть зафиксированные нарушения правил воинского учета, могут отказать от предоставления брони. Основанием может стать неявка в ТЦК и СП в нужные сроки, необновление своих данных, статус "в розыске" и тому подобное.

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OBOZ.UA напоминает, что право бронирования от мобилизации предоставляется части сотрудников (и бенефициарным владельцам) критически важных предприятий, некоторым представителям власти, в том числе местной, части госслужащих. В большинстве случаев предоставление статуса забронированного будет временным.

Граждане Украины, имеющие какие-либо нарушения воинского учета, не могут быть в списке тех, кто имеет право на бронь.

Это подтверждала адвокат Лидия Карплюк. "К примеру, если человеку ранее направляли повестку для уточнения данных или прохождения ВВК, но он ее не получил, то в базе "Оберіг" могут быть зафиксированы нарушения воинского учета – и это может стать препятствием для бронирования такого лица", – рассказывала она в комментарии СМИ.

"Если человек вовремя не появлялся в ТЦК, не обновлял свои семейно-демографические данные (например, о рождении ребенка, бракосочетании, изменении фамилии или места жительства даже в пределах одного населенного пункта)", – перечислял нарушения начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало.

Он тоже обратил внимание на то, что забронировать могут лишь тех, кто вовремя обновлял данные, проходил ВВК и не нарушал правил.

"Даже если человек подал документы, то, согласно нововведениям, если будет установлено, что он ранее нарушал правила воинского учета, он не будет забронирован", – сказал Монукало.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно Министерство здравоохранения получило обращение от Минобороны Украины и Медицинских сил ВСУ по поводу снятия бронирования с части медработников. После этого эксперты Минздрава начали консультации совместно с областными департаментами здравоохранения.

– О том, кто может получить бронь от мобилизации в мае 2025 года в Украине, читайте в нашем материале по ссылке.

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