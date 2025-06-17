Штрафы или арест? Какое наказание грозит за нарушение воинского учета и что нужно знать

Во время действия в Украине режима военного положения и всеобщей мобилизации для военнообязанных предусмотрено наказание за уклонение от мобилизации или нарушение правил воинского учета. И речь идет не только о штрафах.

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За эти нарушения гражданина могут ограничить в правах, объявить в розыск или арестовать его имущество. Какая именно ответственность сейчас предусмотрена украинским законодательством – читайте в материале OBOZ.UA.

Сейчас чаще всего военнообязанные граждане совершают такие нарушения правил воинского учета как:

неявка по вызову в ТЦК, в частности по повестке для уточнения данных;

уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) или мобилизационных мероприятий;

несвоевременное представление в ТЦК сведений об изменении места жительства, работы, должности, образования или семейного положения;

нарушение порядка прохождения учебных сборов или занятий;

невыполнение обязанностей работодателем по ведению воинского учета работников и своевременного представления отчетности;

непредоставление во время мобилизации необходимых документов, зданий, транспортных средств или другого имущества;

изменение места жительства в военное время без разрешения ТЦК;

неоформление военно-учетных документов.

И за нарушение правил воинского учета гражданами призывного возраста законодаство предусматривает административную ответственность.

Прежде всего речь идет о штрафах: за неявку в ТЦК, несвоевременное обновление учетных данных, потерю или порчу военно-учетных документов гражданин должен будет заплатить от 17 до 25,5 тысячи гривен. В случае повторного нарушения в течение года штраф может составить от 55,5 до 34 тысяч гривен.

При этом для должностных лиц и предприятий штрафы за нарушение правил военного обращения – еще выше: от 34 до 59 тысяч гривен за первое нарушение до 51 тысячи, если оно было совершено повторно.

При этом, как объяснял временно исполняющий обязанности заместителя начальника Черкасского ТЦК Владимир Левченко, за нарушение воинского учета могут выписывать многократные штрафы. Поэтому сумма задолженности может быстро расти, поэтому представитель ТЦК призвал военнообязанных своевременно обновлять данные в учете, чтобы избежать значительных финансовых санкций.

Однако админответственностью дело может не ограничиться. В частности, за систематическое уклонение от воинского учета предусмотрена также возможность уголовной ответственности.

Как предусмотрено в ст. 337 Уголовного кодекса Украины, кроме штрафа правонарушителям могут назначить исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев.

К тому же, уклонение от мобилизации является уголовным правонарушением, предусмотренным ст. 336 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает возможность назначения судом наказания в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Кроме того, военнообязанных, которые игнорируют наложенные на них штрафы или не выполняют требования ТЦК, могут объявить в розыск. После этого таких граждан могут задержать во время проверки документов и принудительно доставить в ТЦК.

Также граждане, находящиеся в розыске ТЦК, могут почувствовать на себе такие последствия как:

трудности при оформлении паспортных документов за рубежом,

препятствия при поступлении в высшие учебные заведения;

потеря права на отсрочку или бронирование.

Им, согласно нормам действующего законодательства, запретят переоформлять транспортные средства в МВД или через приложение "Дія", а также сниматься с учета места жительства.

Чтобы сняться с розыска ТЦК, гражданин должен добиться закрытия административного производства или оплатить штраф за нарушение воинского учета.

Также среди санкций в отношении нарушителей воинского учета законодательство предусматривает возможность лишения права управления транспортным средством на определенный период (аннулирование водительских прав) также является одним из последствий нарушения воинского учета военнообязанными. ТЦК может добиться введения такой санкции в отношении нарушителя через суд: это предусмотрено ст.283-2 КАСУ)

Так, Верховная Рада планирует изменения в закон "О дорожном движении" (проект №8082), которые установят новый порядок лишения водительских прав: если права отбирают, полиция их изымет или водитель должен сам сдать их в МВД. Эти предложения уже одобрил профильный парламентский комитет.

Также нарушителям правил воинского учета может грозить конфискация имущества, например автомобиля или квартиры.

К примеру, если военнообязанный не оплатил наложенный на него штраф, представители ТЦК обращаются к государственному исполнителю, работающему в районе, где живет или работает нарушитель, или где расположено его имущество. А уже госисполнитель после открытия исполнительного производства может:

заблокировать все банковские счета нарушителя;

наложить арест на движимое/недвижимое имущество с последующей возможностью его продажи;

сумма ареста включает сам штраф, исполнительный сбор и другие расходы.

"Арест накладывается в размере суммы взыскания с учетом исполнительного сбора, расходов исполнительного производства, штрафов", – отметила юрист Марина Бекало в комментарии ТСН.

При этом в Украине утвержден перечень имущества, не подлежащего принудительной реализации. В него входят предметы ежедневного бытового личного потребления, лекарственные средства, сельскохозяйственный инвентарь.

Марина Бекало отметила, что если сумма долга нарушителя не превышает 160 тысяч гривен, тогда взыскание не будет распространяться на его основное жилье и земельный участок под ним. Однако если долг превышает эту сумму и у должника недостаточно других активов для его погашения, взыскание может быть обращено на недвижимость.

"Прежде всего взыскание происходит на отдельный от дома земельный участок или другое помещение, принадлежащие должнику", – говорит юрист.

По словам адвоката, в последнюю очередь обращается взыскание на жилой дом или квартиру, в которой фактически проживает должник.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, могут ли представители ТЦК самостоятельно определять пригодность граждан к службе.

Кроме того, мы публиковали разъяснения относительно того, на каких основаниях можно получить отсрочку от мобилизации летом.

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