За какие нарушения военнообязанных могут объявить в розыск и как с него сняться: объяснение

Украинцы, которые находятся в розыске Территориальными центрами комплектования (ТЦК), могут решить ситуацию самостоятельно. Чтобы сняться с розыска, достаточно подать заявление и оплатить штраф. Это можно сделать даже дистанционно.

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Находится ли в розыске военнообязанный, можно узнать, в частности, в приложении Резерв+, где появляется отметка о наличии нарушений правил воинского учета. Об этом сообщает юридическая компания INSEININ.

Почему человек может находиться в розыске

Отметка о нарушении правил воинского учета в приложении Резерв+ означает, что лицо находится в розыске для привлечения к административной ответственности. Самые распространенные причины такого статуса:

неявка в ТЦК по повестке;

непредставление обновленных военно-учетных данных в определенный срок;

отсутствие на воинском учете;

игнорирование направления на прохождение ВВК;

непредоставление информации об изменении персональных данных.

Как сняться с розыска

Выход из розыска возможен после закрытия дела об административном правонарушении или уплаты штрафа. Новые правила предусматривает принятый законопроект №12093, который вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Согласно новым положениям, протокол об административном правонарушении не составляется, если лицо добровольно признает свою вину и соглашается на рассмотрение дела без своего участия. Для этого нужно подать соответствующее заявление, в котором содержится:

согласие на привлечение к административной ответственности;

разрешение на дистанционное рассмотрение дела без личного присутствия.

Заявление можно подать:

лично в ТЦК ;

; по почте – по адресу ТЦК, где лицо состоит на воинском учете;

– по адресу ТЦК, где лицо состоит на воинском учете; через приложение Резерв+ - до момента рассмотрения дела.

Рассмотрение дела и уплата штрафа

После получения заявления начальник ТЦК выносит постановление о наложении штрафа.

Лицо получит 30 дней на его уплату. Минимальный размер штрафа - 17 000 гривен. В случае уплаты в течение первых 10 дней предусмотрена скидка 50%.

Факт уплаты штрафа является основанием для снятия розыска ТЦК, а также удаления соответствующей отметки в приложении Резерв+ о нарушении правил воинского учета.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине все граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, обязаны пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня. Это касается мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

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