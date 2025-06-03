За какие нарушения военнообязанных могут объявить в розыск и как с него сняться: объяснение
Украинцы, которые находятся в розыске Территориальными центрами комплектования (ТЦК), могут решить ситуацию самостоятельно. Чтобы сняться с розыска, достаточно подать заявление и оплатить штраф. Это можно сделать даже дистанционно.
Находится ли в розыске военнообязанный, можно узнать, в частности, в приложении Резерв+, где появляется отметка о наличии нарушений правил воинского учета. Об этом сообщает юридическая компания INSEININ.
Почему человек может находиться в розыске
Отметка о нарушении правил воинского учета в приложении Резерв+ означает, что лицо находится в розыске для привлечения к административной ответственности. Самые распространенные причины такого статуса:
- неявка в ТЦК по повестке;
- непредставление обновленных военно-учетных данных в определенный срок;
- отсутствие на воинском учете;
- игнорирование направления на прохождение ВВК;
- непредоставление информации об изменении персональных данных.
Как сняться с розыска
Выход из розыска возможен после закрытия дела об административном правонарушении или уплаты штрафа. Новые правила предусматривает принятый законопроект №12093, который вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Согласно новым положениям, протокол об административном правонарушении не составляется, если лицо добровольно признает свою вину и соглашается на рассмотрение дела без своего участия. Для этого нужно подать соответствующее заявление, в котором содержится:
- согласие на привлечение к административной ответственности;
- разрешение на дистанционное рассмотрение дела без личного присутствия.
Заявление можно подать:
- лично в ТЦК;
- по почте – по адресу ТЦК, где лицо состоит на воинском учете;
- через приложение Резерв+ - до момента рассмотрения дела.
Рассмотрение дела и уплата штрафа
После получения заявления начальник ТЦК выносит постановление о наложении штрафа.
Лицо получит 30 дней на его уплату. Минимальный размер штрафа - 17 000 гривен. В случае уплаты в течение первых 10 дней предусмотрена скидка 50%.
Факт уплаты штрафа является основанием для снятия розыска ТЦК, а также удаления соответствующей отметки в приложении Резерв+ о нарушении правил воинского учета.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине все граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, обязаны пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня. Это касается мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.
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