Как украинцы относятся к идее отдать России Донбасс в обмен на гарантии безопасности и сколько готовы терпеть войну: результаты опроса

Большинство украинцев выступают против отвода Вооруженных сил Украины с подконтрольной части Донецкой области в обмен на гарантии безопасности от западных союзников. Категорически неприемлемым этот шаг считают более 60% наших соотечественников, пусть и со "скрипом", но мог бы согласиться на отказ от Донетчины ради мира примерно каждый третий респондент.

Видео дня

Такие результаты проведенного в начале марта опроса обнародовали в Киевском международном институте социологии "КМИС). Также социологи поинтересовались, как долго украинцы готовы терпеть войну.

Готовы ли украинцы отказаться от Донетчины ради мира

Вопрос о том,готовы ли украинцы на вывод войск из Донецкой области в обмен на гарантии безопасности от США и Европы, в КМИС задают украинцам с января этого года

В начале марта тех, кто считает такой шаг категорически неприемлемым даже в обмен на мир было 62%.

Готовы к такой уступке 33% опрошенных, большинство из них признают отказ от Донетчины "сложным условием".

Еще 5% респондентов не определились с мнением по этому вопросу.

В КМИС отметили, что по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в середине февраля, количество категорических противников отказа от Донетчины несколько возросло – с 57% до 62%.

При этом сократилась доля тех, кто мог бы согласиться на отвод ВСУ с Донбасса – с 36% до 33%.

"В целом можно видеть, что за последние несколько месяцев общественное мнение по этому вопросу существенно не меняется и большинство украинцев критически оценивают такую инициативу. При этом напомним, что наш эксперимент в середине февраля показал, что если конкретизировать гарантии безопасности от США и прямо указывать, что они не будут включать размещение их войск в Украине, закрытие неба и бесплатного предоставления оружия, то поддержка предложения становится значительно ниже", – отметили в КМИС.

Сколько украинцы готовы терпеть войну

Между концом января и серединой февраля 2026 года произошло значительное снижение доли тех, кто готов терпеть войну столько, сколько будет необходимо. Если в конце января таких было 65%, то в середине февраля – уже 52%.

Опрос в марте подтверждает выявленную негативную динамику, однако без дальнейшего ухудшения. Так, 54% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо. В то же время о более коротком периоде (несколько месяцев-полугода) говорят 28% граждан.

"Мы решили проанализировать, среди каких категорий населения произошло снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько будет необходимо. Как мы обнаружили, наиболее дифференцированное снижение произошло в зависимости от отношения к предложению обменять Донецкую область на гарантии безопасности. Как можно видеть в таблице 1, среди тех, кто легко соглашается с таким "предложением", показатель снизился с 38% до 26%, а среди тех, кто неохотно соглашается – с 58% до 35%. Кроме этого, и среди тех, кто имеет неопределенное отношение, прослеживается снижение с 52% до 25%. Зато среди тех, кто категорически против, изменение показателя хоть и также есть, но значительно меньше – было 74%, сейчас – 67%", –– отметили в КМИС.

То есть, резюмируют социологи, больше всего тех, кто меньше готов терпеть войну – среди украинцев, которые были настроены на тяжелый обмен контроля над Донецкой областью в обмен на гарантии безопасности .

"Возможно, эти люди на конец января имели повышенные ожидания от результата переговоров (и, в частности, с учетом, что в украинскую делегацию входит К. Буданов). Впрочем, когда в феврале стало более очевидно, что переговоры не ведут к реальному прогрессу, это оказало деморализующее влияние на этот сегмент населения. В то же время для тех, кто и раньше отвергал такое требование и не ожидал быстрого прогресса, мало что изменилось и поэтому это меньше сказывается на их готовности терпеть войну", – предположили в КМИС.

Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" КМИС проводил с 1 по 8 марта методом телефонных интервью. Участие в нем приняли граждане от 18 лет и старше, которые на момент проведения опроса находились на подконтрольной территории Украины.

Опрошено 1003 респондента. Погрешность не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!