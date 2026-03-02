Верят ли украинцы, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру в Украине: результаты опроса

Большинство украинцев скептически оценивают перспективы нынешних мирных переговоров с Россией. 70% опрошенных не верят, что они приведут к устойчивому миру, и только четверть имеют противоположное мнение.

В то же время готовность к территориальным компромиссам существенно зависит от конкретики относительно гарантий безопасности со стороны Запада. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного КМИС.

Скепсис относительно мирных переговоров

По данным исследования, 70% украинцев не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру. Верят в такой сценарий 25%, еще 5% не определились. По сравнению с серединой января 2026 года эти показатели практически не изменились.

Опрос проводился методом телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров. Было опрошено 2004 респондента в возрасте от 18 лет на подконтрольной правительству территории Украины. Формальная статистическая погрешность для подвыборок в около 1000 человек не превышает 4,1% (с вероятностью 0,95 с учетом дизайн-эффекта 1,3).

Донбасс в обмен на гарантии: большинство против

57% украинцев категорически отвергают вариант вывода украинских войск с подконтрольных территорий Донбасса с последующей передачей их под контроль России в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. В целом готовы принять такое условие 36%, еще 7% не определились.

По сравнению с январем существенных изменений в общественных настроениях не зафиксировано. Баланс ответов (доля противников минус доля тех, кто готов согласиться) в середине февраля составляет +21% в пользу противников, что даже больше, чем в конце января.

Конкретика по гарантиям снижает поддержку

КМИС провел отдельный эксперимент. Половине респондентов уточнили, что США не будут размещать свои войска в Украине, не будут закрывать небо и не будут предоставлять бесплатно оружие, а гарантии безопасности будут предоставлены только после вывода украинских войск.

При таких условиях поддержка соглашения снижается с 36% до 25%, а доля тех, кто категорически против, растет с 57% до 68%. То есть конкретизация формата гарантий безопасности существенно влияет на позицию граждан.

Региональные и возрастные различия

В региональном разрезе с Запада на Восток растет доля тех, кто готов согласиться на обмен территорий на гарантии безопасности. На Востоке по базовой формулировке наблюдается почти паритет: 45% категорически против и 44% готовы принять условие. В других регионах противников больше.

По возрасту более молодые респонденты чаще демонстрируют готовность к компромиссу. Среди 18-29-летних 55% готовы согласиться на передачу Донбасса в обмен на гарантии, однако после уточнения условий эта доля падает до 32%. В группе 30-44 лет показатель снижается с 50% до 27%. Среди людей в возрасте 45+ поддержка и без того ниже – около четверти.

