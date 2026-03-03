Как украинцы относятся к возможной блокировке Telegram: результаты опроса

Большинство украинцев не поддерживает идею полной блокировки Telegram в Украине, хотя значительная часть признает возможные риски для национальной безопасности. В то же время граждане склоняются к усилению надзора за деятельностью мессенджера со стороны государства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в конце февраля 2026 года. Об этом сообщила исследовательская институция Rating Group.

76% респондентов выступают против полной блокировки Telegram в Украине. Поддерживают такую инициативу лишь 16% опрошенных.

В то же время большинство украинцев одобрительно относятся к усилению контроля над мессенджером со стороны правоохранительных органов, хотя 41% респондентов выступают против такого вмешательства.

В целом 67% украинцев являются активными пользователями Telegram. Чаще всего мессенджером пользуются более молодые респонденты, жители Киева и областных центров, а также граждане с более высоким уровнем доходов.

По вопросу безопасности, 72% опрошенных считают, что Telegram не влияет на их личную безопасность. Лишь 8% убеждены, что пользование мессенджером имеет негативное влияние, тогда как 15% оценивают его как положительное.

Оценки влияния на национальную безопасность более разделены...Около трети респондентов не видят никакого влияния, четверть затрудняется с ответом, а 28% считают, что Telegram негативно влияет на ситуацию с безопасностью в стране.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов напомнил, что он еще в 2024 году предлагал урегулировать работу Telegram. Он подчеркнул, что необходимо принять какое-то решение по мессенджеру по крайней мере на время войны.

