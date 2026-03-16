Как украинцы относятся к идее референдума по мирному соглашению и готовы ли поддержать вывод войск с Донбасса: результаты опроса

В Украине относительное большинство граждан поддерживает идею проведения референдума относительно возможного мирного соглашения, однако за последние месяцы уровень поддержки снизился. Согласно новому опросу, 50% украинцев выступают за проведение такого голосования, тогда как 40% – против. В то же время около двух третей опрошенных заявляют, что готовы принять участие в референдуме, если его проведут.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Исследование проводилось среди 1003 взрослых респондентов на подконтрольной правительству территории Украины.

Сейчас поддержка идеи референдума несколько снизилась по сравнению с серединой января 2026 года. Тогда ее поддерживали 55% опрошенных, тогда как в начале марта – уже 50%. Зато доля противников выросла с 32% до 40%.

В КМИС также выяснили, что отношение к референдуму связано с позицией относительно возможных компромиссов в войне. Среди респондентов, которые готовы согласиться на вывод украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США и Европы, 71% поддерживают идею референдума. В то же время среди тех, кто категорически против такого сценария, только 39% выступают за проведение голосования, а 48% – против.

Опрос показал и уровень потенциального участия граждан в таком референдуме. 31% опрошенных заявили, что точно пришли бы голосовать, еще 33% ответили, что скорее приняли бы участие. В целом 64% респондентов допускают свое участие в голосовании, тогда как 30% сообщили, что скорее или точно не голосовали бы.

В условиях войны существуют значительные риски низкой явки. Опрос охватывал только население подконтрольных Украине территорий, тогда как значительная часть граждан находится за границей или на временно оккупированных территориях.

Отдельно исследователи провели эксперимент с формулировкой вопроса для референдума. Респондентам предложили гипотетический вариант: "Поддерживаете ли вы установление мира путем одобрения соглашения с США и Европой, которое предусматривает членство Украины в ЕС в 2027 году, территориальные компромиссы, надежные гарантии безопасности и план экономического восстановления?".

В таком случае 61% опрошенных ответили, что проголосовали бы "за", 10% – "против", а остальные или не принимали бы участия, или не определились. Если учитывать только тех, кто пришел бы голосовать, доля поддержки могла бы составлять 86%.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что формулировка вопроса может существенно влиять на результат референдума. Сочетание положительных формулировок – например, мира, вступления в ЕС или гарантий безопасности – может скрывать сложные компромиссы и повышать вероятность поддержки соглашения.

Социологи предупреждают, что сочетание противоречивого отношения к самому референдуму, риска низкой явки и возможных манипуляций с формулировкой вопроса может поставить под сомнение легитимность такого голосования и вызвать общественный кризис после его проведения.

