Как перевести на украинский 'чертям тошно': колоритный аналог

Украинский богат фразеологизмами, которые делают наш язык более образным и эмоциональным. Однако люди до сих пор часто используют русские выражения для описания своих эмоций.

Одним из таких фразеологизмов является "чертям тошно". OBOZ.UA собрал информацию и нашел украинский аналог этому словосочетанию, чтобы вы могли сделать вашу речь более колоритной.

Неудивительно, что после стольких лет угнетения украинского языка и культуры мы забыли некоторые колоритные выражения, фразы и идиомы. Однако, к счастью, они не забыты полностью, поэтому, приложив немного усилий, мы можем их вспомнить и восстановить богатство украинского языка.

Выражение "чертям тошно" нельзя переводить дословно, но оно имеет украинский соответствие – "аж пекло сміється". Это означает нечто невыносимое, исключительное в отрицательном смысле, необычное и просто невозможное.

Примеры:

У відповідь на образи захотілося сказати щось таке, щоб аж пекло засміялося;

Вони прийшли і влаштували такий безлад, що аж пекло сміялося;

Він такий бовдур, що аж пекло сміється.

Кроме этого фразеологизма есть другие, которые пользуются популярностью, но употребляются неправильно. К примеру, нельзя дословно перевести выражение "так вот где собака зарыта ". Лучше сказать "видно, де дно", "ось де закови́ка", "так от у чім сила, що кобила сива".

Если вы хотите акцентировать внимание на том, что где-то мало места, или слишком много кого-то или чего-то, то стоит говорить"аж роїться", вместо русского "кишит чем-то".

А аналогом выражений "черта с два" и "не здесь это было" являются украинские фразы "чорта пухлого", "нема дурних", "дзуськи", "дідька лисого" и "де вже тобі".

Помните, что украинский язык очень богат и интересен. Используйте все его инструменты, чтобы сделать свою речь более эмоциональной, экспрессивной и уникальной.

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