Что означает колоритное украинское слово 'непереливки': как оно возникло

Украинский язык богат и благозвучен, поэтому следует регулярно пополнять словарный запас и избавляться от кальки и русизмов. Некоторые украинские слова были "репрессированы" советской властью – произошла искусственная замена традиционных лексем на "более приемлемые" русские.

Например, ныне немногие знают, что означает слово "непереливки". OBOZ.UA рассказывает историю происхождения и раскрывает значение слова.

"Непереливки" означает тяжело, затруднительно. Слово было образовано вследствие слияния отрицательной части "не" с существительным "переливки". Существительное является производным от слова переливать – наливать лишнее, через край.

"Опізнився, небораче,

Одказав земляк йому,

Хто кохав життя ледаче –

Непереливки тому" (Л.Глібов)

Бачить Максим, що непереливки, скликає своїх товаришів докупи. (І.Франко)

Языковеды имеют две гипотезы происхождения слова.

"Переливки" могли касаться какой-то жидкости, которая переливалась через край. Соответственно, "непереливки" означает, что жидкости недостаточно – ситуация, условно говоря, затруднительная. Когда-то существовал свадебный обряд: молодым во время свадьбы выливали из ведра воду на дорогу, и супруги должны были переступить через эти потоки. Молодоженам "переливали" дорогу, чтобы все проблемы в жизни можно было легко перешагнуть, как эту перелитую воду. Соответственно "непереливки" – это когда трудно переступить через жизненные проблемы.

Также OBOZ.UA рассказывал, что было когда-то в украинском языке колоритное слово "бережина": "Бережина обміліла, осунулася після осінніх паводків". Но при СССР его заменили на "береговую линию", вероятно потому, что русскоязычным было трудно произнести украинское слово. Какие еще слова "репрессировала" советская власть – читайте в материале.

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