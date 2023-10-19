Как назвать на украинском холодец: интересные заменители

Густой отвар с кусочками мясных, рыбных или вегетарианских продуктов станет вкусным блюдом для праздничного и ежедневного стола. Это не только традиционно украинское блюдо: холодец также присутствует в польской, грузинской, хорватской и словенской кухне.

Холодец, вероятно, возник еще во времена Киевской Руси, поэтому на протяжении истории для него существовало множество названий. Языковед Виктор Дяченко рассказал, как еще можно называть холодец.

В народе издавна были распространены и следующие названия холодца:

за́холод;

студене́ць;

драглі (от слова "дрижати").

К примеру:

В льоху застигав рибний захолод – його бабуся приготувала завчасно.

На весілля планували подавати багато м’ясних страв, в тому числі й студенець зі свинини.

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"Подай мені, Марусе, драглі", – попросив дід Степан в онучки.

Все заменители исходят из особенностей процесса приготовления и указывают на низкую температуру и способ охлаждения.

Словом "драгли" или "дрогли" раньше называли блюда с вязкой желеобразной консистенцией.

Интересно, что поляки также называют холодец как сhołodeć или studeneć.

Вероятно, холодец изобрели случайно, при охлаждении наваристого бульона. Сваренное блюдо издавна относили в погреб или преддверие, чтобы бульон быстрее застыл. Так как холодец был очень питательным и, в отличие от обычного супа, портился не так быстро, он стал любимым блюдом многих слоев населения. Но издавна холодец не был повседневной едой – чаще всего его готовили к торжественным событиям и по большим праздникам: на Рождество, Щедрый вечер и Пасху.

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