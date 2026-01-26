Как избавиться от статуса 'в розыске' от ТЦК: детальное объяснение от юриста

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в рамках которой мужчинам призывного возраста вручают повестки и могут призвать в ряды Вооруженных сил. Лиц, нарушающих правила воинского учета, имеют право объявить в розыск.

Видео дня

В то же время сняться с розыска реально, однако без законных оснований избежать мобилизации практически невозможно. Военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько в комментарии медиа объяснил все нюансы.

Почему возникает статус "в розыске" и как его можно отменить

Специалист пояснил, что статус "в розыске" чаще всего появляется из-за нарушения правил воинского учета, в частности неявки по повестке или несвоевременного обновления персональных данных в реестре "Оберіг". В то же время отменить этот статус можно несколькими способами.

Если информацию о розыске внесли по ошибке, из-за технического сбоя или доставки повестки по неправильному адресу, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования.

"Если статус появился ошибочно, ТЦК может закрыть производство, а оператор вносит соответствующие изменения в реестр "Оберіг", после чего статус "В розыске" исчезает", – рассказал юрист.

Еще одним вариантом прекращения розыска является уплата административного штрафа, в том числе без личной явки в ТЦК и СП, через приложение "Резерв+". После оплаты ТЦК направляет в Национальную полицию запрос на снятие лица с розыска, а соответствующее сообщение появляется в приложении.

Также отменить статус розыска можно в судебном порядке.

В то же время Лобунько предостерег, что закрытие админпроизводства не предоставляет отсрочки от мобилизации. Военнообязанным рекомендуют регулярно проверять данные в "Резерв+", а в случае невозможности явиться в ТЦК в определенное время иметь соответствующие документы.

Как писал OBOZ.UA, в 2026 году мужчины, имеющие инвалидность, как и раньше, не будут подлежать мобилизации. Исключения возможны только в случае потери статуса инвалидности или добровольного поступления на военную службу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!