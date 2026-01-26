Вполне очевидно, что для подавляющего большинства украинцев, в том числе и для автора, которые выживают сейчас в невыносимых условиях тотальной стужи в квартирах, отсутствия света и воды, постоянных бомбардировок вражеских беспилотников, крылатых и баллистических ракет, вопрос актуальности лидерства в новой Европе не является определяющим в их тяжелом положении, которое создала для нас путинская война. Но, мы должны при этом помнить, какая отвага и героизм должны быть у наших защитников, которые в невероятно тяжелых условиях на фронте продолжают сдерживать и побеждать врага.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Хочеться вірити, що і тема лідерства у новій Європі буде затребувана набагато раніше, ніж ми передбачаємо.

Ще 5 січня 2022 року в деяких ЗМІ розмістив свою статтю - "Вінстон Черчилль - зразок державного діяча для Зеленського", тобто за майже півтора місяці до початку цієї жахливої війни, яка продовжується вже пʼятий рік.

В подальшому деякі фрагменти цієї статті використаю у цьому матеріалі.

" Чи здатний президент Зеленський стати для України тим, ким став Черчілль для Англії ?

У політичному керівництві Великої Британії були політики та чиновники, які пропонували вступити в переговори з Гітлером, щоб врятувати країну від знищення та запобігти неминучій загибелі понад стотисячної армії під Дюнкерком.

Але так сталося, що на політичну арену Англії в цей доленосний для країни та світу період вийшов політик, який виявився єдиним, хто зміг провести свою країну через усі жахи війни до перемоги, відкинувши всі підступні пропозиції про перемир'я з Гітлером.

Все вище політичне керівництво країни схилялося до того, щоб припинити боротьбу з Гітлером і вступити з ним у переговори.

Він був єдиним, хто виступив проти цього і зумів переконати і парламент, і народ у необхідності продовження боротьби.

Це був Вінстон Черчилль - журналіст, художник, лауреат Нобелівської премії з літератури, який силою свого духу та віри зумів мобілізувати народ Англії на священну війну проти гітляризму.

Ця блискуча людина, політик, державний діяч, який своїми діями змінив хід історії."

Ми тоді ще не знали, що через півтора місяці розпочнеться війна і не знали чи зможе президент України, бути достойним захисником, яким колись для Англії став Вінстон Черчілль. Пройде час і історія дасть відповідь на це питання.

А поки що, станом на середину січеня 2026 року, після чотирьох років повномасштабної війни, порівняння Зеленського та Вінстона Черчилля залишається актуальною темою в міжнародному та українському дискурсі. Обидва лідери стали символами національного опору в момент критичної загрози знищення своєї держави і народу.

Як і Черчилль під час Другої світової війни, Зеленський відклав проведення виборів до завершення військового стану. У британських політичних колах (зокрема, заява міністра оборони Джона Гілі в лютому 2025-го) це рішення прямо порівнюють з діями Черчилля.

Обидва лідери майстерно використовували засоби комунікації свого часу: Черчилль — радіо, Зеленський — соціальні мережі та відеозвернення. У 2022 році Зеленський отримав Премію Вінстона Черчілля за лідерство. Аналітики наприкінці 2025-го та на початку 2026-го року все частіше згадують долю Черчилля, який виграв війну, але програв перші воєнні вибори. Існує думка, що Зеленський може зіткнутися з подібним викликом, оскільки його рейтинг наприкінці 2025 року продемонстрував тенденцію до зниження спаду з початком війни. Але, то право українців, вибрати собі президента.

Зеленський залишається одним із лідерів виборчих симпатій в Україні (згідно з опитуваннями Ipsos та іншими) і вважається одним із найбільших європейських політиків завдяки здатності об’єднувати Захід навколо підтримки України.

Проте, якщо Черчилль був досвідченим політиком і аристократом, то Зеленський уособлює сучасний тип лідера — вихідця з народу, який використовує цифрову дипломатію. Остаточне місце обох в історії залежатиме від умов завершення сучасної війни та стабільності світу після досягнення справедливого миру.

Але, давайте повернемося до бурхливого сьогодення.

На початок 2026 року Зеленський продовжує залишатися однією з найвпливовіших політичних постатей у Європі, хоча його сприйняття еволюціонує від "символу опору" до "критичного лідера", який вимагає від континенту більшої суб'єктності

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (22-23 січня 2026 р.), Зеленський жорстко розкритикував європейських лідерів за "розгубленість" перед обличчям агресії та сильною залежністю від позиції США. Він прямо сказав, що Європа має стати глобальною силою, яка сама розуміє майбутнє, а не лише реагує на події.

Президент України активно виступає за ідею створення об’єднаних збройних сил Європи чисельністю не менше 3 мільйонів осіб, які б не конкурували з НАТО, а забезпечували самостійну безпеку континенту. Україна розглядається як потенційна основа такої армії за рахунок бойового досвіду та технологічної першості.

Видання Politico включило Зеленського до списку найбільших людей, які формують політику Європи у 2026 році. Попри це, ставлення до нього серед європейських виборців залишається неоднорідним: від надзвичайно високої підтримки у Швеції та Німеччини до скептицизму в Угорщині та Греції.

Зеленський виступає "голосом сумління" для ЄС, закликаючи використовувати заморожені російські активи для підтримки України та рішуче боротися з "тіньовим флотом" РФ. Його здатність об'єднувати союзників навколо безпекових питань залишається унікальною для сучасної європейської політики.

У січні цього року Зеленський також висловив сподівання на досягнення справедливого миру в першій половині року завдяки посиленню дипломатичного тиску на Путіна. Його роль як лідера, що змушує Європу переосмислювати власну безпеку, наразі є визначальною для європейського політичного ландшафту. І яскравим свідченням цього був нинішній Давос.

Зеленський, як президент воюючої України (з 2019 року), володіє високим авторитетом у Європі для протидії агресії, що робить його впливовою фігурою в європейській політиці. Однак стати офіційним лідером Європейського союзу він поки що не може, так як Україна не входить до ЄС, а керівництво союзом формується з представників країн-учасниць.

Лідерство в захисті країни зміцнило його репутацію, заставляючи європейських політиків прислухатися до його позицій.

Україна є кандидатом на вступ до ЄС, що усилює зв'язок, але не дає права лідерства.

У той же час Зеленський стикається з викликами, включаючи складні відносини з новими лідерами, наприклад, з президентом США Дональдом Трампом.

Разом з тим, виступ Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 22 січня 2026 року мав приголомшливий успіх завдяки його прямій критиці нерішучості та закликами до активної дипломатії Європи. Його авторитет серед європейців був зміцнений кількома ключовими факторами:

Різка критика пасивності ("День бабака")

Зеленський відкрито звинуватив європейських лідерів у нездатності діяти рішуче, не зважаючи на Сполучені Штати.

Він порівняв європейську політику з нескінченним повторенням тих самих аргументів без реальних результатів.

Президент наголосив, що хоча Європа обговорює майбутнє, вона ігнорує виклики сьогодення, такі як "тіньовий флот" російських танкерів.

Аудиторія влаштувала йому овації стоячи, що свідчить про вимогу європейської спільноти до сильного лідерства.

2. Заклик до європейської суб'єктивності

Зеленський закликав Європу стати "глобальною державою", а не просто "салатом" держав середнього класу.

Він наголосив, що Європа не повинна покладатися виключно на Дональда Трампа чи США, а повинна навчитися захищатися самостійно.

Президент прямо запитав, чому США можуть захоплювати танкери, що перевозять санкційну нафту, а Європа – ні. Це спонукало до дій: Невдовзі після виступу французький флот за підтримки Великої Британії перехопив російський танкер у Середземному морі.

3. Дипломатичний успіх завдяки зустрічі з Трампом

Участь у Давосі дозволила Зеленському провести годинну зустріч з президентом США Дональдом Трампом, яка стала центральною подією форуму.

Здатність Зеленського вести переговори з Трампом на тлі європейської невизначеності зміцнила його позицію як головного переговірника з питань безпеки на континенті.

Зеленський заявив, що документи щодо припинення війни майже готові, а перші тристоронні переговори (Україна, Росія, США) заплановані в ОАЕ.

Окрім політичних заяв, візит приніс практичні домовленості:

Було підтверджено отримання систем ППО PAC-3 та фінансової допомоги від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро.

Зеленський зміг переключити увагу світової еліти на Україну з інших питань, зокрема кризи навколо Гренландії.

Так, під час цьогорічної зустрічі в Давосі Зеленський утвердився не лише як "голос війни", а й як лідер, який закликає Європу до геополітичного пробудження та незалежності.

Але, такій Європі потрібний і новий лідер, такий яким колись став Вінстон Черчілль.

Чи зможе Зеленський стати лідером нової Європи, покаже час, але певні задатки до цього у нього є.

Зараз надзвичайно важливо для Зеленського досягти справедливого миру і щоб український народ повернувся до мирного і щасливого життя в заможній країні, безпеку якій гарантовано.