Россияне начали снимать видео о высоких ценах на еду и учатся выживать на капусте и картошке: как изменилась жизнь в РФ в январе

У россиян появился новый тренд. Теперь они ходят в магазины, супермаркеты и снимают видео о том, как выросли цены на продукты в новом году. Одни ужасаются, другие даже плачут. Но рассказы о ценах на еду и способах выживания пользуются большим спросом в соцсетях.

"Завтра суп, послезавтра макароны"

На youtube неделю назад появилось видео автора под ником Aleksa888. Девушка таким загробным голосом рассказывает о своих ощущениях от похода в российский супермаркет.

"Я стою перед автоматическими дверями супермаркет и мне кажется, что я вхожу в холодный стерильный храм, где каждый день приносят в жертву мои надежды на нормальную жизнь. Январь 2026 года выдался колючим, злым, с серым небом, которое придавливает город к земле", – начинает она свой длинный монолог о ценах на еду в России.

Огромный магазин полупустой, также полупусты и его продуктовые полки. Покупатели с задумчивыми лицами кружат по залу, внимательно рассматривают ценники и взвешивают в руках пачки с маслом, крупой.

Автор рассказывает, что список продуктов каждый раз становится все короче – только самое необходимое.

"Раньше я любила ходить по рядам. Мне нравился шелест упаковок, запах свежего хлеба, яркие пятна фруктов. Теперь каждый поход – математическая пытка, в уме приходится вычитать, делить и округлять, пока голова не начнет гудеть", – продолжает автор.

Теперь обычные водянистые огурцы, которые раньше покупали сетками, стали деликатесом, словно их вырастили на Марсе, и дочка автора уже не сможет попробовать летний салат среди зимы – дорого.

Пачка масла весом в 80 г теперь стоит так, словно коров кормят золотой пылью. 300 руб. (150 грн) за кусочек жира, которого хватит на пару завтраков. Приходится выбирать – купить масло или молоко.

Ценник на говядину 1200 руб. (600 грн), автор старается не смотреть на него, как и многие покупатели. Сейчас мясо – это праздник, который случается все реже. Упаковка куриных голеней – это максимум, что может позволить себе работающая женщина.

Пенсионеры с дрожью в руках рассматривают пачки с гречкой, подсчитывают остатки пенсии, вычисляя, хватит ли им дожить до очередной выплаты. Изменились и цены на хлеб: теперь батон, который до нового года стоил 60 руб. (30 грн), уже продается почти за 100 руб. (50 грн), лимоны по 400 руб. (200 грн).

Курица, хлеб, молоко, пачка макарон, пара картофелин и лимон обошлись в 2300 руб. (1150 грн). У автора две недели до зарплаты – и теперь ей надо распланировать, что она будет готовить для себя и дочки, чтобы дотянуть до нее. "Завтра суп, послезавтра макароны…"

Как и многие россияне, до 2022 года она планировала покупку техники, путешествие с дочкой, а теперь ей едва хватает на то, чтобы наполнить пустой холодильник хоть чем-то.

Видео с высокими ценами пользуются популярностью

Еще один автор видеоблога о ценах на продукты и товары "Коршун из Санкт-Петербурга" подвел итоги 2025 года. Он раз в месяц заходил в одни и те же магазины и сравнивал цены на одни и те же товары. Такой канал пользуется популярностью у жителей РФ.

По подсчетам автора, за год водка в Питере подорожала на 160 руб. (80 грн), шампанское – на 59 руб. (30 грн), куриное филе на 30-80 руб. (15-40 грн), филе индейки добавило 50 руб. (25 грн), пачка творога 0,5 кг – 60 руб. (30 грн).

Серьезно подорожали чай и кофе. Так, пачка чая "Гринфилд" выросла в цене на 60 руб. (30 грн), а 1 кг кофе ORO – 600 руб. (300 грн).

Подобные видео публикуют российские покупатели из Ярославля, Вологды, Перми и других городов. Пенсионеры из Красноярска блогерам рассказывают о своих ощущениях от повышения цен в январе 2026 года.

"Не могу купить ни сыра, ни мяса, ни даже сливочного масла. Дай бог, чтобы на хлеб и макароны хватило", – делится женщина.

Женщина на рынке со смехом пояснила, что "сами знаете, куда деньги у нас идут". Поэтому ей жалко людей, которые привыкли есть мясо. Говядину за 1200 руб. (600 грн) сейчас покупают только очень обеспеченные люди. Средний класс давно перешел на курятину и дешевую рыбу.

Пошла ловить голубей на обед

В соцсетях распространяют ироничные ролики о том, как россияне увидели новые цены на продукты сразу после новогодних праздников. На одном из них девушка удивляется цене на мясо, кладет пакет назад, а потом на улице ловит голубей, видимо, на обед.

Автор канала "Бюджетно и вкусно" провела эксперимент на выживание. Они вдвоем с молодым человеком решили неделю после Нового года прожить очень экономно – на 2 тысячи рублей (1 тыс. грн).

На неделю купили кочан капусты, три помидора, репчатый лук, несколько яблок, 200 г шампиньонов, 0,5 кг риса, 450 г красной чечевицы, 2 кг муки, пачку чая, литр молока, 2 пачки творога, 700 г минтая, курицу, 800 г свинины.

Мало кто поверил, что такой бюджет смог накормить досыта двух взрослых людей, однако Даше приходилось постоянно готовить – печь несколько пирожков с картошкой, несколько ватрушек с творогом, жарить картофельный блинчик на двоих, несколько блинчиков с яблоками, с картошкой, тушить капусту с маленьким кусочком свинины, готовить плов с курицей, делать шесть штучек тефтелей. Но выжили.